En 1995, con apenas 18 años, Leao Butrón fue promovido al equipo profesional de Sporting Cristal. Era el cuarto arquero. Delante suyo estaban Julio César Balerio, Carlos Marrou y Rafael Quesada.

El actual capitán de Alianza Lima , sabía que era el comienzo y debía esperar su oportunidad. Después de cada entrenamiento, se quedaba trabajando con el ‘Viejo’ Balerio, su espejo en el arco. De él aprendió a cómo pararse bajo los tres palos, a jugar con los pies. Pero, sobre todo, a ser fuerte de la cabeza en los peores momentos.

Hoy, a sus 40 años, Leao Butrón jugará su temporada número 22 en el fútbol peruano, superando a Germán Carty (jugó más temporadas, pero sumando en el extranjero y en Segunda). Por eso el ‘1’ blanquiazul siente que es justo hacerle un homenaje a la persona que lo guió y le compartió todos sus secretos, los que hoy le sirven para seguir en un buen nivel.

“Balerio me dio las pautas, el resto fue mío. Siempre me decía que confíe en mis condiciones. Ahora, con 21 años de carrera ininterrumpida, puedo decir que todo lo que me enseñó me sirvió”, dijo.

Gran parte del título de Alianza Lima el año pasado fueron gracias a sus atajadas. Eso lo llevó a ser elegido el mejor jugador del año. Y este 2018, Leao Butrón quiere seguir haciendo historia.

Equipo Temporadas Años Alianza Lima 3 2015-2017 Melgar 2 2013-2014 San Martín 7 2006-2012 Alianza Lima 2 2004-2005 Alianza Atlético 2 2002-2003 Sporting Cristal 5 1997-2001

