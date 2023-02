La disputa que hay entre la Federación Peruana de Fútbol y seis clubes de la Liga 1 -Alianza Lima, Binacional, Melgar, Cienciano, Cusco FC y Municipal- continúa: aún no existe solución respecto a los derechos de TV (estas instituciones solicitaron a la FPF que se levante la medida cautelar). Y en medio de todo este panorama, ayer se confirmó el tercer partido suspendido de la fecha 6 del Torneo Apertura 2023; entonces once equipos -incluido Sporting Cristal- han emitido un comunicado.

Sí, Alianza Lima, Melgar, Cusco FC, Binacional, Cienciano y Deportivo Municipal aún no han llegado a un acuerdo con la FPF y le piden que desista de la medida cautelar, la cual le impide transmitir sus encuentros con el Consorcio Fútbol Perú (GOLPERU).

“Mediante el comunicado del 17 de febrero de 2023 informamos que que el reunión del día anterior, los clubes acordamos solicitar a la FPF lo siguiente: (i) Que suscriba un convenio de indemnidad con los clubes que cubra contingencias referidas a las acciones legales por parte del Consorcio Fútbol Perú, (iii) Que informe detalladamente sobre los procesos legales en curso relacionados a estatutos, medida cautelar vigente y otros (iii) a pedido de un club, que efectúe nuevamente una exposición detallada del nuevo modelo de comercialización centralizado y colectivo”, se lee en el primer puntos del oficio que emitieron las escuadras a la FPF.

Asimismo detallan que “en la cuarta reunión del martes pasado, los 14 clubes de la Liga 1 fueron informados por los abogados internos y externos de la FPF acerca del estados de los procesos legales en curso interpuesto por la ADFP y algunos clubes contra la inscripción de estatutos 2009 y 2021 (es último convalidado por el TAS) y otras acciones, comunicándoles su convicción absoluta de lograr resultados favorables en la base de criterios técnicos legales que fueron expuestos”.

Finalmente, tras haberse confinado nuevamente la negativa ilegítima de algunos equipos de la Liga 1 para permitir la transmisión de los partido, “los suscritos reiteran con mayor énfasis el pedido a la FPF a que tomen las medidas necesarias para garantizar el respeto a las nomas, ya que el incumplimiento de las mismas viene mermando el valor de nuestra competición”.

Catorce clubes y el comunicado contra las instituciones opositoras de la FPF.

Tres partidos suspendidos

El encuentro entre Alianza Lima y César Vallejo no fue el único que tendrá que ser reprogramado por la FPF, sino también los que se iban a jugar en Cusco –Binacional vs. Sporting Cristal– y Arequipa –Melgar vs. Sport Boys–. Los clubes perjudicados han mostrado su malestar al considerar que esta medida del máximo ente rector del fútbol peruano ha sido arbitraria y va en contra de sus intereses deportivos.

Desde la Videna todavía no hay un pronunciamiento sobre la reprogramación de los partidos, pero ya se evalúa la mejor opción. Una de ellas es agenda dichos compromisos en la fechas FIFA, como la que se viene ahora en marzo ante Alemania y Marruecos, el 25 y 28 de dicho mes, respectivamente.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.