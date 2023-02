Este miércoles 1 de febrero, Alberto Otárola, jefe del Gabinete, confirmó que el fin de semana comenzarán las acciones de la Liga 1 2023. Esta decisión también fue confirmada por la Liga de Fútbol Profesional (LFP), que anunció la modificación de algunos encuentros de la fecha 3, los cuales se disputarán a puertas cerradas. No obstante, tras esta noticia, ocho clubes del torneo nacional, los cuales se han manifestado anteriormente en contra de los derechos televisivos que ha impuesto la FPF, se reunieron para tomar una decisión y definir si se presentarán o no a sus respectivos encuentros.

Como se recuerda, el pasado 16 de enero, los representantes de las escuadras Alianza Lima, Universitario de Deportes, Melgar, Cienciano, Deportivo Municipal, Cusco FC, Binacional y Sport Boys, así como la SAFAP, brindaron una conferencia de prensa, en la que mostraron su postura y confirmaron ante los medios de comunicación que no participarían en el campeonato 2023, hasta que se levante la medida cautelar impuesta por el máximo ente del fútbol peruano.

Sin embargo, este miércoles 1 de febrero, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y Juan Reynoso acudieron a Palacio de Gobierno para tratar la situación particular de la Liga 1. Asimismo, cuando todo parecía retrasarse una vez más, se autorizó el inicio del torneo local, pero a puertas cerradas. Esta medida se hizo pública luego de que, hace unos días, la Comisión contra la Violencia del IPD no autorizó el reinicio del certamen por la nula garantía de seguridad.

Así, con el aval de las autoridades nacionales y de la Liga Profesional de la Fútbol (LFP), el campeonato nacional deberá iniciar este fin de semana. Pese a ello, los ocho clubes anteriormente mencionados, debatieron para definir y dar a conocer su postura ante los últimos hechos. Cabe resaltar que, el 21 de enero, el Poder Judicial aceptó el pedido de la FPF y ordenó que este será el encargado de autorizar qué señales podrán transmitir los partidos correspondiente de la Liga 1 2023.

Incluso, con este nuevo panorama, los clubes que tenían contratos firmados desde el 2019 con el Consorcio Fútbol Perú (GOLPERU), como son los casos de Universitario de Deportes, Carlos A. Mannucci, Deportivo Municipal y Sport Boys, se han visto beneficiados, puesto que podrán transmitir sus partidos sin mayores imprevistos, a diferencia de los casos de Alianza Lima, Melgar, Cienciano y Cusco FC.

Cambios en la programación de la fecha 3

Como lo anunció la Liga de Fútbol Profesional (LFP) en su comunicado, la programación de la fecha 3 tendrá algunos cambios. En este caso, Cusco FC y Sport Huancayo abrirán la jornada este viernes 3 de febrero desde las 3:30 p.m. en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Mientras que el día sábado, se vivirán cuatro duelos importantes: Atlético Grau vs. Melgar, Universitario vs. Cantolao, UTC vs. Cienciano y Deportivo Garcilaso vs. Binacional.

No obstante, el duelo más atractivo de la fecha será protagonizado por Sporting Cristal y Alianza Lima, quienes se medirán el domingo 5 de febrero desde las 10:00 a.m. en el Estadio Alberto Gallardo. Posteriormente, el día lunes, se llevarán a cabo los cotejos entre Sport Boys vs. Unión Comercio y César Vallejo vs. Alianza Atlético. Serán Deportivo Municipal y Carlos A. Mannucci los equipos que culminarán la jornada el día martes 7.





