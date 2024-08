Mientras el balón se despegaba del pie de Hugo Ancajima con dirección al área de Sport Huancayo, Alex Valera seguía corriendo como en todo partido con el hambre de quien sabe que en algún momento le llegará la oportunidad para anotar. Él se tuvo más fe que nadie y cuando estuvo cerca de la pelota, en lugar esperar a que cayera para controlarla, se salió del molde de la lógica y se tiró de frente, emulando una ‘palomita’ histórica que se marco diez años atrás en el Mundial Brasil 2024, con Robin Van Persie como autor y España como víctima. Salvando las distancias y los intérpretes, fue un golazo digno de enmarcar que le dio el empate definitivo a Universitario de Deportes en la ‘Incontrastable’.

Aunque la ‘U’ sigue sin ganar en una ciudad de altura en lo que va del 2024, ese tanto significó mucho por el contexto del partido, la superioridad del rival y por cómo se está peleando el Torneo Clausura 2024 cuando ya vamos entrando a la séptima jornada. En ese sentido, más allá de que nadie quitará que lo hecho por Valera fue un golazo, tomará una mejor dimensión si en Ate terminan celebrando el bicampeonato a final de temporada. El fútbol es así: responde a la lógica del resultado antes que a la euforia del momento. Por eso, en Depor haremos un recuento de los mejores goles de la última década en el fútbol peruano y, sobre todo, analizaremos las circunstancias en las que se dieron y qué efectos tuvieron para el equipo del anotador.

Kevin se vistió de Diego

Uno nació en Popayán (Colombia) y el otro Villa Fiorito (Argentina). Uno lo hizo para darle el triunfo transitorio a ADT sobre Cienciano y el otro para colocar el 2-0 de la ‘Albiceleste’ sobre Inglaterra, en los cuartos de final del Mundial México 1986. Hay mucha distancia entre el significado de uno y otro gol, pero al final de cuentas el fútbol tiene estas cosas que nos invitan a ver el presente para evocar momentos del pasado. Kevin Serna no quiso hacer un golazo como el que Diego Maradona le anotó a los ingleses, solo se deslizó por el gramado del Estadio Inca Garcilaso de la Vega sin saber que terminaría anotando un tanto al que lo catalogarían como ‘Maradoniano’. Aunque al final el ‘Papá' empató el partido (2-2, por la fecha 14 del Torneo Clausura), aquel punto terminó siendo valioso para los tarmeños en su afán de seguir escalando en la tabla de posiciones acumulada del 2023, donde consiguieron una histórica clasificación a la Copa Sudamericana 2024.

Kevin Serna marcó uno de los mejores goles de la Liga 1 2023. (Video: L1 MAX)

La acrobacia del ‘Jeque’

El presente de Pablo Sabbag en Alianza Lima es muy incierto, pues si bien ya está del todo recuperado de su lesión en el tobillo, continúa siendo suplente y está muy lejos de aquella gran versión que mostró durante los primeros meses del 2023. Precisamente en el Torneo Apertura de aquel año, pese a que no terminó ese certamen por los primeros estragos de su problema en el tobillo, fue considerado el mejor jugador tras sus ocho goles en 12 partidos disputados. En uno de esos encuentros, donde los ‘Íntimos’ vencieron por 3-0 a la Academia Cantolao por la fecha 12, el ‘Jeque’ marcó un acrobático tanto que dejó en jaque a todos los zagueros del conjunto ‘chalaco’. Fue una pirueta de ‘tijera’ que nadie se lo esperaba e hizo estallar el Estadio Alejandro Villanueva. ¿Qué pasó después? Los blanquiazules se llevaron el Apertura con mucha facilidad y eso les permitió instalarse en los play-offs de la Liga 1 2023.

Pablo Sabbag marcó uno de los mejores goles del Torneo Apertura 2023. (Video: L1 MAX)

La ‘chalaca’ es peruana

El 21 de agosto del 2021, por la fecha 8 del Torneo Clausura de aquel año, el fútbol peruano todavía vivía días pandémicos por el COVID-19 y Carlos A. Mannucci recibía a Melgar en el Estadio Alberto Gallardo. Corrían los 55 minutos del encuentro y el 1-1 en el marcador no decía mucho del friccionado encuentro que se estaba dando dentro del terreno de juego, donde el ‘Tricolor’ mostraba mejores argumentos para dificultar los intentos del cuadro que por entonces era dirigido por el recordado Néstor Lorenzo. Sin embargo, cuando parecía como el resultado podía resolverse con una jugada aislada, Kevin Quevedo recordó sus mejores días en La Victoria y sacó una ‘chalaca’ de otro partido. Tras recibir un tiro libre de Alexis Arias, ‘Kevedinho’ controló el balón y no dudó ni un segundo en girar. ¡Golazo! Aquel tanto significó el 2-1 definitivo y tres puntos para el ‘Dominó', en una temporada muy irregular y que a duras penas pudo clasificar a la Copa Sudamericana 2022.

Kevin Quevedo marcó el gol del triunfo de Melgar sobre Mannucci con una 'chalaca'. (Video: GOLPERU)

Una ‘tijera’ en Matute

Dos años antes de su ‘chalaca’ frente a Carlos A. Mannucci, cuando todavía estaba en Alianza Lima y disputada su mejor temporada a nivel profesional, Kevin Quevedo se despachó con otro golazo de la similar factura, esta vez para abrir la cuenta en la goleada por 3-0 sobre la Academia Cantolao por la fecha 4 del Torneo Clausura. Aquel 24 de agosto del 2019 en el Estadio Alejandro Villanueva, el delantero que por entonces tenía 22 años recibió el balón dentro del área después de un pase de Aldair Salazar y, tras un breve control con el pecho, sacó una ‘tijera’ para hacer estallar todo Matute. Federico Nicosia y ningún zaguero del ‘Delfín’ se esperaba tamaña resolución, que significó el primero de los tres goles que ‘Kevedinho’ anotó esa noche. Aquella campaña llevó a los ‘blanquiazules’ a ganar el segundo certamen del año y con su boleto a los play-offs por el título nacional, donde terminarían perdiendo la final a manos de Deportivo Binacional, con un global de 4-3.

Kevin Quevedo y su mejor gol con Alianza Lima en el 2019. (Video: GOLPERU)

La ‘Maquinaria’ rimense

El 2018 fue una temporada de ensueño para Sporting Cristal. El equipo dirigido por Mario Salas funcionaba como un relojito y no dejó dudas de que fue el mejor del año, llevándose el título tras vencer a Alianza Lima con un global de 7-1. En el Torneo Clausura de esa campaña, si bien los celestes no tuvieron el mismo desempeño que en el Apertura y culminaron quintos, Emanuel Herrera no bajó sus revoluciones y continuó anotando goles a montones, los mismos que le permitieron ser el máximo artillero del Descentralizado con 40 dianas. Así pues, en la cuarta jornada de ese certamen firmó uno de sus mejores tantos después de sacarse hasta seis jugadores de Deportivo Municipal, incluyendo al portero Steven Rivadeneyra. Fue un 4-0 de los rimenses en el Estadio Alberto Gallardo, con la ‘Maquinaria’ a todo motor y que se despachó con un doblete. ¡Golazo!

Emanuel Herrera le marcó un golazo a Municipal en la fecha 4 del Torneo Clausura 2018. (Video: GOLPERU)

Un ‘Cachito’ de calidad

El 2017 fue un año muy especial para Alianza Lima, pues terminó levantando el título nacional después de 11 largos años y lo hizo con una aplastante superioridad al ganar tanto el Torneo Apertura como el Clausura. Así pues, el 24 de septiembre en el Estadio Alejandro Villanueva, por la fecha 5 del segundo certamen del año, Luis Ramírez marcó el mejor gol de la temporada en el 2-1 de los ‘blanquiazules’ sobre Sporting Cristal. Aunque a esa versión de los ‘Íntimos’ –dirigida por Pablo Bengoechea– se les cuestionaba mucho por su manera de jugar y la forma en la que ganaba sus partidos, ese tanto de ‘Cachito’ fue un verdadero golazo colectivo. Después de una pared entre Lionard Pajoy y Luis Aguiar, el mediocampista victoriano –que aquel día jugó de falso ‘9’– se internó en el área celeste y resolvió con un ‘sombrerito’ de lujo ante la salida de Mauricio Viana. ¡Una ‘pinturita’! ‘Crackchito’ fue uno de los valores más importantes que tuvieron los ‘grones’ en aquel curso y lo demostró en un clásico ‘picante’.

Luis Ramírez fue uno de los mejores jugadores de Alianza Lima en el 2017. (Video: GOLPERU)

Un taconazo que dio la vuelta al mundo

Antes de salir campeón nacional con Alianza Lima en el 2017, Lionard Pajoy arribó al Perú para jugar en Unión Comercio dos años antes, donde terminó colocándose como el máximo goleador del Descentralizado con 25 tantos. Evidentemente esos números le permitieron dar el salto a un club con mayor exigencia como el victoriano, donde en 77 partidos llegó a marcar 23 dianas. Así pues, hay que remontarnos 25 de octubre del 2015 para hallar su mejor anotación con los colores del ‘Poderoso’, en un encuentro donde curiosamente su equipo terminó perdiendo por 2-1 a manos de César Vallejo. Más allá de ese anecdótico desenlace, nadie le quitará al colombiano que firmó un gol que dio la vuelta al mundo por su espectacularidad: después de recibir un pase en profundidad de Alexander Sánchez, hizo lo que nadie esperaba y sacó un taconazo de derecha para sorprender a todos los jugadores ‘poetas’. Mientras Salomón Libman se quedaba inmóvil y solo atinaba a lamentarse mirando a sus defensores, el ‘cafetero’ festejaba el 1-1 parcial con los suyos. ¡Un golazo de Premier League!

Lionard Pajoy anotó el mejor gol del Descentralizado 2015. (Video: CMD)

Dos ‘Lobagolazos’ en Chiclayo

Si hubo alguien en el fútbol peruano que supo pegarle bien a la pelota, ese fue Carlos Lobatón. Especialmente en aquella temporada 2014 en donde Sporting Cristal levantó su décimo séptimo título nacional de la mano del volante ‘chalaco’, quien marcó 16 tantos a lo largo de una campaña en la que fue la figura excluyente del equipo dirigido por Daniel Ahmed. Dos de esos goles tuvieron un escenario especial y son recordados hasta la fecha porque se dieron en el mismo partido. Era el 17 de julio de aquel año y los rimenses visitaban a Juan Aurich por la fecha 7 del Torneo Apertura, con la consigna de ganar para levantar en la tabla de posiciones ya que se ubicaban en la casilla 12. En resumen, fue un partidazo. Los ‘cerveceros’ ganaron por 4-2 y ‘Loba’ fue el protagonista principal de la noche. Primero, en una osadía muy propia de su calidad, sorprendió a Steven Rivadeneyra con un tiro olímpico para poner el 1-1 parcial. Después, cuando los celestes ganaban por 3-2 y necesitan asegurar el triunfo con otro gol, ‘Carlitos’ cogió un rebote en campo propio y le pegó desde su casa para sentenciar el encuentro. ‘Lobagolazos’ para todos los gustos en suelo chiclayano.

Carlos Lobatón marcó 16 goles en el 2014, dos de ellos en el triunfo por 4-3 de Sporting Cristal sobre Juan Aurich. (Video: CMD)





