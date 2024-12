El fútbol peruano está atravesando por uno de los peores momentos de su historia. Mientras la ‘Bicolor’ se hunde en las Eliminatorias 2026 y las esperanzas de una resurrección son casi nulas (estamos últimos con apenas siete unidades), la Federación Peruana de Fútbol (FPF) viene siendo perseguida por serios cuestionamientos que hasta la fecha están bajo investigación. En medio de todo esto, los focos se posan sobre la Liga 1 a raíz de la aparente restructuración que sufrirá de cara a la temporada 2025.

El certamen finalizó el pasado 3 de noviembre con la coronación de Universitario de Deportes en Andahuaylas, proclamándose bicampeón del fútbol peruano. De momento, las bases no están definidas y los clubes están en la incertidumbre respeto a cómo se jugará el campeonato el año que viene. Hay dos dudas claves en este asunto, las cuales afectan directamente a la planificación de los equipos desde lo deportivo y lo logístico.

En primera instancia está la propuesta para que la Liga 1 2025 se juegue con seis futbolistas extranjeros en cancha y no cinco como en el los últimos años. Sin embargo, la polémica radica en la limitación de nacionalizados en el terreno de juego, pues se plantea que solo se permitan a dos en campo y un número ilimitado de estos jugadores en el banquillo de suplentes. Si bien esta es una propuesta de la Comisión de Competiciones, la Liga de Fútbol Profesional y la FPF tomarán la decisión final este viernes. Según las últimas informaciones, todo hace indicar que solo prosperará la ampliación de foráneos.

Universitario es el vigente bicampeón del fútbol peruano. (Foto: GEC)

Por otro lado está el cambio del formato de la Liga 1. Hasta este año se venía jugando un Torneo Apertura y Clausura, con la premisa de un posible play-off con los dos primeros de la tabla de posiciones acumulada. Si un equipo ganaba los dos certámenes del año, automáticamente se proclamaba campeón de la temporada, tal y como pasó con Universitario en este 2024 o Alianza Lima en el 2017. No obstante, existe el interés de que se apliquen algunas modificaciones para el curso del 2025.

Según pudo conocer Depor, han planteado que se sigan disputando los dos torneos cortos del año, donde se invierten las localías en un sistema de todos contra todos. La variante está en la definición del campeón nacional: se añadiría un reducido con cuartos de final. Esto haría que el campeonato se defina de la siguiente manera: desde el tercer puesto del acumulado hasta el sexto es enfrentarán entre sí, para que los ganadores de estas llaves choquen contra los dos primeros de la mencionada tabla. Así tendríamos semifinales y una final.

Pero la controversia de todo esto también va porque, si un club gana los dos torneos cortos de la temporada, no campeonaría de manera directa, sino que se instalaría en la final nacional. Jean Ferrari, administrador de la ‘U’, se mostró en contra de esta intención. “Es ilógico que el ganador del Apertura y Clausura no sea campeón nacional de una, o que tengan directamente una semifinal y le des vida al que quedó sexto. Entonces, ¿para qué buscas salir ganador de un primer torneo si quedando sexto tienes la misma posibilidad? No tiene sentido”, comentó en GOLPERU.

Alianza Lima también campeonó de manera automática en la temporada 2017. (Foto: GEC)

Mientras todo esto se define, los equipos tampoco saben cuándo iniciará la Liga 1 2025. Existe la idea de que comience en la última semana de enero. De ser así, los clubes estarían sin competir oficialmente durante casi tres meses, un despropósito si consideramos que algunos de estos competirán en torneos internacionales y tendrán que hacerlo sin el rodaje que se requiere para tratar de estar a la altura.

Por ahora no está cerrado el calendario de la Copa Libertadores 2025, pero está previsto que la Fase 1 inicie en la primera semana de febrero. El sorteo de dicha etapa será este 19 de diciembre, donde Alianza Lima conocerá a su rival de turno, lo mismo que Melgar, que arrancará desde la Fase 2. Aunque la Copa Sudamericana comienza recién en marzo, lo cierto es que esta demora tiene un efecto que va en contra de la alta competencia. Para tener una mirada más profunda a nivel de Sudamérica, en Depor analizamos cuánto tiempo de receso tendrán los otros campeonatos de esta parte del mundo.

La Liga 1 tiene un nuevo trofeo desde la temporada 2021. (Foto: Liga 1)

¿Qué pasa en el resto de Sudamérica?

Partiendo de la premisa que la Liga 1 no se juega desde el 3 de noviembre y podría comenzar en la última semana de enero, es decir, dentro de casi tres meses, tenemos que Brasil es el primer país de Sudamérica en arrancar su temporada. Considerando que todavía no está establecido el calendario para el 2025, el fútbol brasileño a lo mucho tiene un mes de receso. El Brasileirao 2024 finalizará este fin de semana y la pelota volverá a rodar en quincena de enero, pero con el arranque de los campeonatos estaduales –se juegan 27 torneos cortos–. Así pues, el certamen regular arrancarán en la quincena de abril.

En el caso de Uruguay, su torneo de Primera División acabó el pasado fin de semana y la temporada se reanudaría en la penúltima semana de enero con la Copa de Uruguay, para a la semana siguiente dar inicio del Campeonato Uruguayo 2025; es decir casi mes y medio de receso. En lo concerniente a Paraguay el tiempo es similar, pues su certamen acabó en la última semana de noviembre y recién en la quincena de enero iniciará la campaña 2025.

Por el lado de Venezuela, recién este 8 de diciembre se acabará el campeonato con la final de vuelta –Táchira y Carabobo empataron por 1-1 en la ida–, para reanudarse en la primera semana de febrero; en otras palabras, casi un mes y medio de detención. Bolivia, por su parte, tiene casi dos meses de para: finalizará en la penúltima semana de diciembre –cuando se dispute la definición del título– y la temporada 2025 arrancará aproximadamente en quincena de febrero.

El fútbol brasileño es uno de los primeros en iniciar en Sudamérica. (Foto: Getty Images)

En Ecuador tienen casi un mes y medio de receso, pues las finales entre Liga de Quito e Independiente del Valle se resolverán en quincena de diciembre, por lo que la LigaPro 2025 comenzaría en la primera semana de febrero. Entre tanto, Chile tendrá dos meses de para tras la finalización del campeonato 2024 en la última semana de noviembre, con su posible reanudación en la primera semana de febrero del año que viene.

En Colombia el calendario está muy apretado, pues la Liga BetPlay 2024 finalizará en la penúltima semana de diciembre y su temporada 2025 comenzaría en quincena de enero o, en su defecto, en la última semana de dicho mes. Finalmente, el fútbol de Argentina sufrirá algunas modificaciones respecto al 2024 a raíz de la participación de River Plate y Boca Juniors en el Mundial de Clubes. En ese sentido, una vez finalizada la Liga Profesional 2024 en quincena de diciembre, la Copa de la Liga arrancaría a finales de enero en paralelo con la Copa Argentina; en resumen, poco más de un mes de receso.

Estudiantes de La Plata ganó al Copa de la Liga Profesional Argentina 2024. (Foto: Getty Images)

No se premia la regularidad

Para tener más miradas respecto al despropósito que viene sufriendo la Liga 1 por parte de sus organizadores, Depor charló con otros periodistas para que den su opinión. Vicente Cisneros de GOLPERU coincidió con Fabián Bustos, quien hace unos días remarcó su preocupación en que los clubes peruanos tengan tanto tiempo de receso. “La para es desmedida. Le doy la razón a Fabián Bustos cuando dice que le damos ventaja a nuestros rivales en los torneos internacionales al no competir casi 90 días”, afirmó.

Respecto al posible nuevo formato del campeonato, el también comentarista de Ovación se mostró en contra de estos cambios que solo conseguirían que no se premie la regularidad. “No estoy de acuerdo. Creo que un torneo nacional debe premiar la regularidad del año. Yo soy a la antigua. Torneo de dos ruedas y punto. Acá a partir de 1997 se dividió en dos torneos cortos como el Apertura y Clausura. Se quiere imitar los modelos de México y Colombia, con una última parte de definición”, remarcó.

En esa misma línea, dio un análisis respecto a la medida que podrían tomar los clubes con participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores. “Que un sexto equipo en el torneo regular pueda ser campeón nacional no me parece justo. Incluso, le puede permitir a los que juegan fase de grupos en la Copa Libertadores, regular su participación poniendo incluso su equipo B, porque sabrán que pueden recuperar terreno en el último tercio del año”, acotó.

La FPF planea que se juegue la Copa de la Liga Peruana a mediados del 2025. (Foto: Liga 1)

Carlos Univazo, panelista de A Presión, fue aún más crítico con los que integran la comisión organizadora de la Liga 1. “El hecho de que se cambie el formato del torneo es la mejor señal de que las cosas se están haciendo mal, porque las cosas que se hacen bien no se cambian. Hay un montón de gente que en materia de fútbol es totalmente ignorante. No están en el fútbol para aportar su conocimiento, sino para servirse del fútbol. Por eso nos encontramos con cosas como este formato del cual se habla, y es la cosa más absurda del mundo, porque resulta que si ganas los dos torneos no eres campeón”, argumentó.

Asimismo, cuestionó la mala calendarización del campeonato. “Antes habían inventado lo del acumulado, para echarle más agua a la sopa, pero ahora el agua ya es más que la sopa misma, porque se supone que ahora va a tener posibilidades el que quedó sexto. ¿Cuál es la idea? ¿Que el campeón sea el mejor, o simplemente que hay que darle vueltas y vueltas al torneo como pollo a la brasa, solamente para que hayan más fechas? Si se juegan 34 fecha, que sean las 34 fechas. Si tú no quieres que el torneo termine tan pronto, juega menos miércoles”, explicó.

Finalmente, Univazo dio como ejemplo lo que ocurre en países como Brasil y Chile, donde se juega un torneo de todos contra todos y el que termina primero sale campeón. “Yo estoy de acuerdo que no se puede estar tres meses parado. Pero como quieren que el torneo dure más, van a dar más partidos hasta que recién salga un campeón. Si se juegan solamente fines de semana, claro que se llega a lo requerido. Es una rareza lo que quieren hacer. En Brasil y en Chile se juegan un torneo de dos ruedas y el campeón es el líder del acumulado. Acá se quiere forzar algo que no terminará funcionando”, puntualizó.

Los clubes peruanos llegarán con poco ritmo de competencia a los torneos internacionales. (Foto: Liga 1)





TE PUEDE INTERESAR

SOBRE EL AUTOR Roy Galdos Sánchez Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.