El Torneo Clausura entra en su recta final y la Liga 1, a través de sus medios oficiales, dio a conocer la programación de la fecha 11, que se disputará de jueves a domingo. En el partido de la fecha, Universitario recibirá a Cusco FC, en duelo de equipos que están peleando el campeonato, mientras que Alianza Lima visitará a Cienciano en Cusco luego de afrontar la llave de cuartos de final de la Copa Sudamericana. Por otro lado, Sporting Cristal descansará en esta jornada.

La jornada arranca el jueves 25 de setiembre con dos partidos. Ayacucho FC recibirá a Juan Pablo II en el Estadio Las Américas de Huanta a partir de las 3:00 p.m. en choque de dos equipos necesitados de puntos, mientras que a las 7 de la noche será turno de Deportivo Garcilaso, haciendo de local en su feudo del Cusco a UTC en busca de los tres puntos.

El viernes 26, habrán tres compromisos más. Desde las 11 de la mañana, en el Heraclio Tapia de Huánuco, Alianza UDH se enfrenta a Sport Boys. Luego, a partir de la 1:15 p.m., ADT se medirá a Alianza Atlético de Sullana en el Estadio Unión Tarma en otro duelo en la altura.

Programación de la fecha 11 del Torneo Clausura 2025. (Foto: Liga 1)

Cerrando la jornada del viernes, Atlético Grau chocará con Sport Huancayo en el Campeones del 36 desde las 3:30 de la tarde. Luego, el sábado 27 el primer partido se disputará en Cutervo, donde Comerciantes Unidos afronta un duelo clave para salir de la zona de descenso ante Melgar de Arequipa, que quiere entrar a puestos de copas internacionales.

Para finalizar la jornada sabatina, a las 6 de la tarde arrancará el partido de la fecha. Universitario de Deportes se mide a Cusco FC, en duelo de dos candidatos a ganar el Torneo Clausura. Los cremas buscarán aprovechar la localía para imponer sus condiciones, pero los dorados han demostrado que pueden dar pelea en cualquier cancha.

Finalmente, el domingo 28 habrá un único partido. Alianza Lima, que tampoco quiere bajarse de la pelea por el título, visitará a Cienciano a partir de las 6:00 p.m. en el Inca Garcilaso de la Vega del Cusco. Los íntimos afrontarán dicho compromiso apenas tres días después del cruce de vuelta de cuartos de final de Copa Sudamericana ante U. de Chile en Santiago.

Cabe mencionar que Sporting Cristal y Juan Pablo II serán los dos equipos que descansarán en esta fecha 11 del Torneo Clausura.

Alianza Lima jugará la fecha 11 luego de definir su suerte en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. (Foto: Alianza Lima)

TE PUEDE INTERESAR