Luego de 16 años, la Selección de Paraguay, de la mano de su entrenador Gustavo Alfaro, volverá a una Copa del Mundo. Tras igualar sin goles ante Ecuador, la ‘Albirroja’ logró adueñarse de una de las posiciones de clasificación directa al Mundial de Norteamérica 2026 y visitará a Perú este martes para lograr otro registro: ganar por primera vez en Lima por Eliminatorias.

En la previa de dicho enfrentamiento, Miguel Figueredo, vicepresidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), dio detalles del futuro de Gustavo Alfaro como entrenador de la ‘Albirroja’. Cabe recordar que se trata del tercer DT en este proceso luego de Guillermo Barros Schelotto y Daniel Garnero.

“Estamos celebrando, el país está feliz. Paraguay es un país futbolero y ahora está de fiesta. El fútbol también mueve la economía y eso me parece bien. Cuando se logran cosas, hay que festejar”, dijo el directivo a ABC de Paraguay.

Paraguay convocó a tres jugadores de emergencia para el partido ante Perú. (Foto: AFP)

Con respecto al futuro de Gustavo Alfaro, Figueredo fue categórico. “Él va a continuar hasta después del Mundial. De eso no hay que preocuparnos, su contrato está firme, ahora hay que disfrutar”, declaró el vicepresidente de la APF.

Además, precisó que el contrato del entrenador argentino contempla los premios por clasificación y logros, ya pactados desde el inicio de su gestión. Además, resaltó las cualidades de Alfaro. “Es un amigo y hermano. Demostró su humildad y su capadidad de llegar al jugador”, agregó.

De hecho, si bien ya consiguió su clasificación, el próximo reto de Paraguay será ganar por primera vez en Lima luego de ocho intentos (dos empates y seis derrotas). La consigna, por el lado de Óscar Ibáñez y la Selección Peruana, es despedirse de las Eliminatorias 2026 en Lima con un buen resultado.

Paraguay no ha podido ganarle a Perú en Lima por Eliminatorias. (Foto: AFP)

¿A qué hora juegan Perú vs. Paraguay?

El compromiso entre Perú vs. Paraguay está programado para este martes 9 de setiembre desde las 6:30 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 8:30 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 7:30 p.m.; en México a las 5:30 p.m.; y en España a la 1:30 a.m. del miércoles 10.

¿En qué canales ver Perú vs. Paraguay?

El partido entre Perú vs. Paraguay se disputará en el Estadio Nacional de Lima, con la transmisión a cargo de Movistar Deportes, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). En señal abierta podrá ser visto por América TV y ATV. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del compromiso, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en la web de Depor.

