Sporting Cristal vs Universitario en la fecha 14 por la Liga 1 | FOTO: Liga 1
La ya definió la programación de la fecha 14 del Torneo Clausura, una jornada que promete emociones fuertes y que estará marcada por el enfrentamiento entre y en el Estadio Nacional. El duelo se disputará el miércoles 15 de octubre a las 8:00 p.m., justo después de la fecha FIFA en la que la selección peruana se medirá ante Chile en Santiago. La expectativa es máxima, pues se trata de dos equipos que llegan con objetivos distintos, pero que saben que el resultado de este partido podría ser determinante en sus aspiraciones dentro del campeonato.

Fecha 14 del Torneo Clausura 2025 | FOTO: Liga1
