La Liga 1 ya definió la programación de la fecha 14 del Torneo Clausura, una jornada que promete emociones fuertes y que estará marcada por el enfrentamiento entre Sporting Cristal y Universitario de Deportes en el Estadio Nacional. El duelo se disputará el miércoles 15 de octubre a las 8:00 p.m., justo después de la fecha FIFA en la que la selección peruana se medirá ante Chile en Santiago. La expectativa es máxima, pues se trata de dos equipos que llegan con objetivos distintos, pero que saben que el resultado de este partido podría ser determinante en sus aspiraciones dentro del campeonato.
Nota en desarrollo
TE PUEDE INTERESAR
- Alianza Lima tomará medidas con Carlos Zambrano por sus expulsiones: Franco Navarro da ultimátum
- ¿Llegará el recambio?: Barreto busca a Fabio Gruber y Alexander Robertson para el próximo Perú vs Chile
- En el debut de Manuel Barreto: los convocados de la Selección de Chile para enfrentar a Perú
- Cristal, el mejor ataque que genera incertidumbre: menos del 30% de sus goles han sido de sus atacantes
- Cristiano Ronaldo rumbo a los 1000 goles: todas las anotaciones de ‘CR7’ en clubes y Portugal