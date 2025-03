Cuando finalizó la cuarta jornada del Torneo Apertura, se esperaba que la Liga Profesional de Fútbol tuviera lista la programación de la fecha 5, algo que había sucedido a lo largo de este arranque de la Liga 1 Te Apuesto 2025. Sin embargo, eso no fue así y los hinchas del fútbol peruano estuvieron en la incertidumbre al no conocer cuándo sería el próximo encuentro de su equipo favoritos. Así pues, este martes 4 de marzo se definió todo y por fin tenemos el calendario concreto para este fin de semana.

La principales interrogantes surgieron alrededor de algunos partidos. Por ejemplo, no estaba del todo claro cuándo ni dónde se jugaría el duelo entre Sport Boys y Universitario de Deportes, pues se generaron discrepancias entre el conjunto del Callao y el Instituto Peruano del Deporte (IPD), razón por la que, si bien se sabe que el compromiso se jugará el domingo 9 a las 3:00 p.m., todavía no está del todo cerrado que el Estadio Nacional será el escenario.

Por otro lado, Alianza Lima había solicitado a la Liga Profesional de Fútbol que su partido frente a Ayacucho FC sea reprogramado para este viernes 7 a las 8:00 p.m., con la finalidad de que tengan más horas de descanso pensando en el encuentro frente a Deportes Iquique, por la vuelta de la Fase 3 de la Copa Libertadores. Finalmente el pedido de los blanquiazules fue respondido de manera positiva.

Universitario visitará a Sport Boys en la fecha 5 del Torneo Apertura 2025. (Foto: Liga 1)

Otro caso es el de Melgar. Sucede que, al igual que Alianza Lima, el elenco arequipeño está disputando la Fase 3 de la Copa Libertadores, por consiguiente, necesitaba el tiempo suficiente para que sus jugadores pudieran descansar bien para el cruce de vuelta frente a Cerro Porteño –a jugarse el miércoles 12–. De esta manera, el ‘Dominó’ enfrentará a Sporting Cristal este sábado 8 a las 6:00 p.m., en el Estadio Monumental de la UNSA.

Haciendo un repaso, la fecha 5 iniciará este viernes 7 con el partido entre Alianza Universidad de Huánuco y Deportivo Garcilaso, pactado para la 1:00 p.m. en el Estadio Heraclio Tapia. Asimismo, la jornada terminará lunes 10 con dos encuentros: Atlético Grau vs. Los Chankas en el Estadio Campeones del 36 (3:00 p.m.) y Binacional vs. Juan Pablo II College (7:00 p.m.).

En cuanto a la tabla de posiciones, Garcilaso se ubica como líder luego de las cuatro primeras jornadas, registrando 10 puntos tras tres triunfos y un empate. El podio lo completan Melgar y Alianza Lima, ambos con nueve unidades. En cuanto a la parte baja, Juan Pablo II College es el único equipo que no conoce de triunfos en la Liga 1 Te Apuesto 2025 y acumula tres derrotas al hilo.

Alianza Lima recibirá a Ayacucho FC en el Estadio Alejandro Villanueva. (Foto: Liga 1)

Programación de la fecha 5 del Torneo Apertura 2025:

Fecha Hora Partido Estadio 07/03 1:00 p.m. Alianza Universidad vs. Garcilaso Heraclio Tapia 07/03 8:00 p.m. Alianza Lima vs. Ayacucho FC Alejandro Villanueva 08/03 1:00 p.m. UTC vs. Alianza Atlético Municipal Germán Contreras Jara 08/03 3:30 p.m. Sport Huancayo vs. ADT IPD de Huancayo 08/03 6:00 p.m. Melgar vs. Sporting Cristal Monumental de la UNSA 09/03 3:00 p.m. Sport Boys vs. Universitario Por confirmar 09/03 7:30 p.m. Cienciano vs. Comerciantes Unidos Inca Garcilaso de la Vega 10/03 3:00 p.m. Atlético Grau vs. Los Chankas Campeones del 36 10/03 7:00 p.m. Binacional vs. Juan Pablo II College Guillermo Briceño Rosamedina

Descansa: Cusco FC

¿En qué canales ver la fecha 5 del Torneo Apertura?

Como se sabe, los dos únicos equipos que transmiten sus partidos por GOLPERU son Universitario y Sport Boys. Esto quiere decir que el encuentro entre rosados u cremas será televisado por dicha señal, disponible en los canales 14 y 714 HD de Movistar TV, además de su alternativa de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play).

Asimismo, el resto de compromisos serán transmitidos por L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión digital en L1 Play, DGO, Zapping y Fanatiz. Un dato no menor es que el único equipo que no jugará en esta quinta jornada es Cusco FC, ya que, como se recuerda, tenemos 19 clubes en la Liga 1 Te Apuesto 2025 y uno descansa por fecha.

Sport Boys registra dos triunfos, un empate y una derrota en el Torneo Apertura 2025. (Foto: Liga 1)





