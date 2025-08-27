El Torneo Clausura 2025 sigue su curso y se adelantó la programación de la fecha 9, que se disputará a mitad de semana y tiene dos salvedades: primero Universitario descansará en esa jornada y luego a Alianza Lima le toca enfrentar a Los Chankas, pero su partido todavía no tiene fecha y hora porque choca con la programación de la Conmebol de su cruce por cuartos de final de Copa Sudamericana, donde los íntimos están a la espera de conocer su rival: Independiente de Argentina o Universidad de Chile.

En ese sentido, lo más lógico es que los íntimos reprogramen su partido por la Liga 1, ya que la fecha 9 se disputará entre el martes 16 y el jueves 18 de setiembre, y el máximo ente sudamericano programó el duelo de ida de cuartos de final de la Sudamericana para el jueves 18 a las 7:30 p.m. en el Estadio Alejandro Villanueva.

La única opción de que Alianza Lima no reprograme su partido y juegue ante Los Chankas en esa semana es que tanto Independiente y U. de Chile sean eliminados por la Conmebol, debido a los incidentes entre sus hinchas en Argentina, y los íntimos accedan directamente a las semifinales del torneo. Sin embargo, es necesario esperar el comunicado oficial con la decisión final.

Programación de la fecha 9 con algunos partidos por confirmar fecha y hora. (Imagen: Liga 1)

Por lo pronto, la jornada 9 del Torneo Clausura arranca el martes 16 de setiembre con el partido entre ADT y UTC, que se disputará en el Estadio Unión Tarma. El mismo día deben enfrentarse Comerciantes Unidos vs. Sport Huancayo, en Cutervo, pero falta confirmar el día y la hora.

Al día siguiente, con horario por confirmar, Sporting Cristal recibirá a Alianza Atlético en el Alberto Gallardo, en un duelo clave para los celestes para mantenerse en la parte alta de la tabla del torneo. Por la noche, a partir de las 7:30 p.m., Cienciano y Sport Boys afrontarán un duelo atractivo en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

La jornada, de momento, se cerrará el jueves 18 de setiembre con tres compromisos: Ayacucho FC se medirá a Cusco FC a partir de la 1 de la tarde, Atlético Grau recibirá a Alianza Universidad desde las 3:15 p.m. en el Estadio Campeones del 36 de Sullana y finalmente Deportivo Garcilaso se enfrentará a FBC Melgar, desde las 7:30 p.m., también en el Cusco.

Cabe recordar que Universitario descansará en esta jornada, debido a que tenía que enfrentar a Binacional -que fue excluido de la competencia-, además de Juan Pablo II, que será el otro equipo que no saltará a la cancha en esta fecha 9.

Programación de cuartos de final de Copa Sudamericana con las fechas de los partidos de Alianza Lima, a la espera de confirmar rival. (Imagen: Conmebol)

