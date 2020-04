A través de una entrevista, Aldair Rodríguez mostró su incomodidad tras las medidas de reducción de sueldo que se pretenden llevar a cabo en Deportivo Binacional. El delantero aseguró que el club intenta reducir el salario de los jugadores en el mes de mayo y busca que el mes de abril no se pague, sino que se pase como “vacaciones”.

"El club sí tiene ingresos. No solo depende de las taquillas. Binacional no es un club que esté pasando dificultades por eso mis compañeros y yo no estamos de acuerdo con la reducción de sueldo”, comentó el atacante del ‘Poderoso del Sur’ a radio Ovación.

“En el club no hay problemas económicos, no veo el porqué de la reducción de sueldos. Nos quieren reducir el mes de mayo y que rechacemos el sueldo de abril. En abril no nos quieren pagar y que sea como unas vacaciones todo el mes”, continuó Aldair Rodríguez.

“En qué cabeza vamos a aceptar que nos pidan que rechacemos el sueldo de abril. Tenemos familias y tenemos que mantenerlas, sin cobrar un mes es complicado”, finalizó el jugador.

Por otro lado, el futbolista también lamentó que la pandemia por coronavirus haya llegado cuando se encontraba en un buen momento. “Antes de que pase esto sentía que estaba en ascenso. Cuando comiencen los entrenamientos, hay que trabajar duro para volver al mismo ritmo. Me sentía físicamente bien pero lamentablemente llegó esto", aseguró.

