Este miércoles 1 de febrero, el jefe del Gabinete, Alberto Otárola, confirmó que este fin de semana comenzarán las acciones de la Liga 1 2023. Esta decisión fue tomada luego de la reunión del presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y Juan Reynoso con las entidades del estado. No obstante, horas después, la Liga de Fútbol Profesional (LFP), organizador del torneo nacional, constató la noticia y señaló que el certamen arrancará con la fecha 3 y los partidos se jugarán sin público.

“La Liga de Fútbol Profesional informa a la opinión pública y a los hinchas que, luego de la reunión sostenida entre las autoridades de la Federación Peruana de Fútbol y la Presidencia del Consejo de Ministros, la Liga1 Betsson Apertura 2023 empezará este fin de semana con la fecha 3, la cual se jugará sin público por recomendación de las autoridades”, se lee en la primera parte del oficio que emitió la LFP a través de sus redes sociales.

“La LFP agradece la predisposición del gobierno para viabilizar el inicio del campeonato y se compromete a seguir los lineamientos para que los hinchas pronto puedan volver a los estadios en un ambiente de seguridad. La LFP comunicará en breve la programación actualizada de la fecha 3″, añadieron.

Es necesario mencionar que, a raíz de las manifestaciones y a la represión policial que hay en varias regiones, la Liga de Fútbol Profesional informó que la programación de la jornada 3 tendrá algunos cambios. Es decir, se modificarán los horarios y escenarios de diferentes partidos del campeonato nacional.

El comunicado de la Liga de Fútbol Profesional (LFP).

Cambios en la programación de la fecha 3

Como lo anunció la Liga de Fútbol Profesional (LFP) en su comunicado, la programación de la fecha 3 tendrá algunos cambios. En este caso, Cusco FC y Sport Huancayo abrirán la jornada este viernes 3 de febrero desde las 3:30 p.m. en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Mientras que el día sábado, se vivirán cuatro duelos importantes: Atlético Grau vs. Melgar, Universitario vs. Cantolao, UTC vs. Cienciano y Deportivo Garcilaso vs. Binacional.

No obstante, el duelo más atractivo de la fecha será protagonizado por Sporting Cristal y Alianza Lima, quienes se medirán el domingo 5 de febrero desde las 10:00 a.m. en el Estadio Alberto Gallardo. Posteriormente, el día lunes, se llevarán a cabo los cotejos entre Sport Boys vs. Unión Comercio y César Vallejo vs. Alianza Atlético. Serán Deportivo Municipal y Carlos A. Mannucci los equipos que culminarán la jornada el día martes 7.

Programación de la fecha 3 del Torneo Apertura 2023. (Foto: Liga 1)





