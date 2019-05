Liga 1: Egidio Arévalo Ríos le dijo adiós a Deportivo Municipal

No hubo acuerdo entre Egidio Arévalo Ríos y la directiva de Deportivo Municipal. El jugador rescindió su contrato y se despidió de sus compañeros. El uruguayo no estaba conforme con la situación que vive la institución edil.

Hace una semana el jugador se quejó por el tema económico y puso en duda su continuidad. "Estamos sufriendo bastante con el tema de los pagos. Vamos a sentarnos con la directiva para hablarlo", dijo. Finalmente decidió decir adiós a la 'Academia'.

Alberto Borda, directivo edil, también hizo pública la molestia del jugador. "Lo de Egidio Arèvalo Rìos es por un tema personal, no viajò a Cajamarca y falta conversar. Todavìa no sabemos si va quedarse en Deportivo Municipal o se va a otro club. Él tiene contrato hasta final de temporada con la posibilidad de salir en junio, pero no nos puede abandonar", dijo el lunes en Radio Nacional.

Lamentablemente para la hincha edil, el mundialista uruguayo decidió poner fín a su vínculo con Deportivo Municipal , equipo que ocupa el sexto lugar en la tabla de pisiciones del Torneo Apertura con 19 puntos.

