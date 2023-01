El último martes, la Dirección de Seguridad Deportiva (Disede) dispuso cancelar todos los eventos deportivos que se realicen del 17 al 23 de enero, debido a la convocatoria masiva de personas para continuar con las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte y el Congreso de la República. Con la marcha en camino, como era de esperarse, la situación también afectó la programación de la Liga 1, la cual iba a dar inicio con el Torneo Apertura.

Si bien aún no se resuelve la participación de ocho clubes (Alianza Lima, Universitario, Cienciano, Melgar, Deportivo Municipal, Sport Boys, Cusco FC y Binacional), lo cierto es que la postergación del arranque del Apertura aún no tiene modificarse, ya que el panorama del país no parece tener mejoría.

Un día después del comunicado de la Dirección, el director de la Disede, Enrique de la Rosa, lo dio a conocer en declaraciones a RPP: “Que arranque el torneo, depende de la coyuntura. Por mí que arranque mañana mismo, pero tenemos que velar por la seguridad de los espectadores”. Además, enfatizó que“la medida está a nivel nacional hasta el día 23. Si se tiene que tomar una decisión, lo haremos”.

Asimismo, enfatizó que dicha decisión no se basó en deseos individuales (por la posibilidad de que los equipos antes mencionados no participen), sino por la coyuntura del país: “Todos conocen los problemas que vive el país y esta semana tenemos un tema preocupante. Se sabían que habían algunos riegos, eso estaba en un informe”.

Finalmente, mencionó que en la reunión que se tuvo con la Policía Nacional, para determinar la seguridad de los equipos y los asistentes a los eventos deportivos (incluyendo los partidos de la Liga 1), que “no hubo presencia de un miembro de la FPF en la reunión del martes. Pasamos lista y no estaban ellos”.

Por el momento, no se tiene fecha próxima para el inicio del campeonato y la decisión pasará por la disponibilidad de efectivos, para que se tengan las garantías necesarias para celebrar los espectáculos deportivos. Por el lado de la Liga 1, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) hasta el momento ha ratificado que mantendrá la medida cautelar, que ampara su reclamo por los derechos de transmisión. Así se encuentra la situación.





