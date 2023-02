El año pasado tuviste tu mejor performance desde que llegaste al fútbol peruano, anotando 13 goles, ¿expectativa por superar lo hecho para este 2023?

La verdad que sí. Ha sido mi mejor temporada en Perú y ahora encarando otro año con muchas ganas, con mucha ilusión, y ojalá se vuelva a repetir lo del año pasado o hacerlo mejor aún.

Cumplirás tu tercera temporada en Cajamarca, ¿encontraste tu lugar en el mundo?

Sí, ya es el tercer año, conozco al cuerpo técnico de Marcelo Grioni desde la temporada pasada. De mitad del año pasado para adelante nos fue muy bien y eso también ayudó para quedarme. Tenía al principio un poco de ganas de cambiar de aire, pero lo pensé y me quedé en Cajamarca. Y aquí estoy, repito, con mucha ilusión.

Precisamente, tu buen nivel en 2022 hizo que despertaras el interés de equipos grandes de la Liga 1. Se rumoreó muchísimo del interés de Universitario y Sporting Cristal…

Muy contento porque a cualquier jugador le gustaría estar cualquiera de los equipos grandes de Perú. Estuve muy cerca de llegar, también tuve otras opciones de clubes con mucha historia en el país, pero opté por seguir en Cajamarca. Espero hacer un buen año y después ojalá que pueda llegar a los equipos grandes.

¿Te quedó la espina clavada?

Seguro que sí. Pero también sentía que tenía que estar un año más en UTC. Y como dices tú por ahí encontré mi lugar en el mundo. Claro, después veremos cómo me va esta temporada y que sea lo mejor. Ganas de ir a un grande siempre hay.

UTC está más potenciado en relación al año pasado con la llegada de los refuerzos…

Se está armando un grupo muy lindo. Lo importante es que la base del año pasado se quedó, fue la mayoría y eso es bueno. Y han llegado muy buenos compañeros, de mucha calidad, que dé a pocos se van incorporando. Nos vamos conociendo. Y vamos a dar pelea en la Liga 1.

¿Qué nuevo compañero te impresionó con su performance en la pretemporada?

Matías Abisab, Erinson Ramírez, son jugadores de buen pie, de bastante calidad. Siento que nos van a ayudar mucho durante la temporada.

¿Te consideras uno de los referentes del plantel?

Se podría decir que sí. Es mi tercer año, junto a Luis Trujillo, Carlos Diez, somos los más antiguos. Nosotros tratamos de ayudar a los que van llegando, que se adapten rápido al equipo.

Esta incertidumbre por el inicio de la Liga 1, en parte, por las protestas sociales en el país, y sumado al problema de los derechos de TV, ¿desgasta psicológicamente al jugador?

La verdad que sí. Yo respeto el tema que atraviesa el país, eso es aparte, es algo jodido, y espero que se pueda solucionar. Pero lo que jode más es el tema de la televisión que no se puedan poner de acuerdo, reunirse y juntarse. Eso está mal. No debería estar pasando. Lamentablemente es lo que nos toca hoy en día y seguimos entrenando con ganas que se pueda solucionar todo pronto y se pueda jugar.

Por otro lado, ¿crees que afecta la planificación deportiva del club?

Uno empieza la semana entrenando como que vas a jugar, de ahí llega el jueves y te comunican que se suspende. Entonces otra vez tenemos que ver qué podemos hacer para no perder el ritmo, por ejemplo, organizar un amistoso para no estar parado. De verdad que afecta, lo mejor es que se solucione todo rápido y que pueda arrancar el torneo lo más antes posible.

En caso de que la FPF no de su brazo a torcer sobre este tema de los derechos de TV, ¿estás de lado de los jugadores de no participar del torneo hasta que se resuelva la controversia?

Estaría de lado de lo que haga la mayoría, apoyar a la mayoría, pero es un tema que lo tienen que solucionar. No puede ser que estén separados los equipos, que haya dos grupos, que no se pongan de acuerdo con la Federación (FPF). Creo que esto no pasa en ningún lado. Tienen que encerrarse y definir la solución. Esto perjudica al fútbol peruano.

Volviendo al fútbol, ¿qué buen tridente se armará con Matías Abisab y Facundo Peraza?

Ya con ‘Facu’ nos conocemos del año pasado, anduvimos bien. Encontramos una buena sociedad. Y ahora acompañados de Abisab, esperamos hacer un buen torneo, y por qué no pelear el título.





