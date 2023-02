Además de los líos entre los clubes y la Federación Peruana de Fútbol (FPF), un nuevo problema se comienza a tejer respecto a la transmisión de los partidos de la Liga 1. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) decidió abrir una investigación preliminar por presunta publicidad engañosa, debido a que tomaron conocimiento de que no se habrían transmitido algunos partidos del Torneo Apertura 2023 previamente anunciados.

Sucede que, a través de las redes sociales, muchos hinchas comenzaron a quejarse porque durante el inicio de la cuarta jornada del campeonato se comenzó a publicitar el partido entre Cienciano y Cusco FC, a través de la señal de Liga 1 MAX. Sin embargo, dicho duelo no fue transmitido porque, según alegaron los dirigentes del ‘Papá de América’, ellos no tenía un vinculo contractual con la empresa ‘1190 Sports’.

“El Indecopi, a través de la Secretaría Técnica de la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal (CCD), inició de oficio una investigación preliminar sobre la publicidad difundida respecto a la emisión de los partidos de la Primera División del Perú - Liga 1 2023, al tomar conocimiento que no se habrían transmitido en vivo todos los encuentros anunciados”, comienza el comunicado.

De esta manera, Indecopi ha solicitado información a la FPF sobre los anuncios que se han difundido y los acuerdos que existen con los canales autorizados para transmitir los partidos de la Liga 1. Esto “a efectos de verificar su veracidad y que se cumpla con lo establecido en la Ley de Represión de la Competencia Desleal (Decreto Legislativo N°1044), en beneficio de los consumidores”.

El encuentro entre Cienciano y Cusco FC no ha sido el único que ha sido anunciado durante el fin de semana, sino también el de Alianza Lima y Sport Boys. No obstante, como ya lo dio a conocer Diego Gonzales Posada, miembro del Fondo Blanquiazul, el club victoriano no permitirá el ingreso de ninguna móvil de transmisión al estadio Alejandro Villanueva.

“No puedo asegurar que esta sea la última fecha que no se podrá ver un partido de Alianza Lima. No vamos a permitir el ingreso de ninguna unidad móvil de transmisión en Matute este domingo”, manifestó el directivo hace unos días en diálogo con ‘RPP Deportes’.

Posible sanción por publicad engañosa

En su mismo comunicado, Indecopi señala que, de encontrar indicios de que hayan infracciones que atenten en contra del consumidor, la Secretaría Técnica de la CCD tiene la potestad de iniciar los procedimientos administrativos sancionadores que correspondan. Si se verifican que así sucedió, la multa hacia los responsables sería el equivalente de 700 UIT, es decir, S/ 3 465 000 (tres millones cuatrocientos sesenta y cinco mil soles).





