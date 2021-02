Luego de más de 20 años como futbolista profesional, Jhoel Herrera, exjugador de Real Garcilaso y de la Selección Peruana, decidió dejar el fútbol. El lateral hizo oficial la noticia en su cuenta de Twitter, donde se le vio notoriamente emocionado.

“No sé si fui bueno o malo. Aguanté pifiadas. Recibí halagos también. Me voy tranquilo. Me venía preparando hace bastante tiempo. Llegó el momento. Voy a seguir ligado al fútbol. Es un momento duro. Gracias a todos. También es un momento alegre porque creo que pude hacer una carrera con muy poco. Pude cumplir mis sueños de niño”, explicó Herrera de 40 años.

Jhoel siempre destacó por su buen juego, garra y profesionalismo. El último club en el que jugó fue Unión Huaral, equipo que disputa la Segunda División del fútbol peruano.

Nacido en Pisco, Ica, Jhoel paseó su fútbol por equipos de nuestro país como Sporting Cristal, Alianza Lima, Universitario de Deportes y Real Garcilaso, entre otros. También militó en el Belchatów de Polonia. Con la bicolor nacional debutó en el año 2007.

En Ventanilla, distrito en el que vive, Jhoel desarrolla diversas actividades en favor de la conservación del ambiente, razón por la cual considera fundamental a las que las personas tengan acceso. “Solo así tomaremos conciencia sobre la importancia de cuidar el ambiente”, comentó en conversación con Andina en alguna oportunidad.

Jhoel Herera anunció su retiro del fútbol profesional. (Video: Twitter)

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR