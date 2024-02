El fútbol no se detiene en el Perú. A pesar de que la quinta jornada del Torneo Apertura 2024 se juega este fin de semana, la Liga 1 Te Apuesto dio a conocer la programación de los partidos de la fecha 7 del presente certamen. Alianza Lima recibirá a Sporting Cristal; y Universitario de Deportes visitará a Deportivo Garcilazo. Por supuesto, habrá compromisos interesantes en todos los rincones del país. Revisa las fechas y horarios de los partidos.

El telón se apertura el jueves 07 de marzo con el partido entre Cusco FC y Atlético Sullana, programado para jugarse en el Estadio Inca Garcilaso de La Vega desde las 03:00 p.m. (hora peruana). Al día siguiente, el viernes 08 de marzo, UTC recibirá a Comerciantes Unidos en el Estadio Germán Contreras, desde las 3:00 de la tarde. Ese mismo día, por la noche, Universitario visita a Deportivo Garcilaso en el Inca Garcilaso de La Vega, desde las 08:00 p.m.

El sábado 09 de marzo continúa la acción con cuatro partidos emocionantes: Atlético Grau vs. Cienciano, Melgar vs. ADT, Carlos Mannucci vs. Los Chankas y Alianza Lima vs. Sporting Cristal. El primero en mención, programado para jugarse en el Campeones del 36 desde la 1:15 p.m. Luego sigue el cotejo en el Monumental de la UNSA, desde las 3:30 p.m. Posteriormente, el Tricolor recibe a los de Andahuaylas en el Mansiche a las 4:00 de la tarde.

El partido más llamativo del día sábado será el de Alianza Lima vs. Sporting Cristal. Los blanquiazules recibirán a los celestes en el Estadio Nacional a partir de las 8:00 de la noche. La jornada concluye el domingo con dos compromisos más: Sport Huancayo recibe al Unión Comerció, a las 3:00 de la tarde, en el Estadio IDP Huancayo. A la misma hora, Sport Boys jugará de local ante la UCV, en el Miguel Grau del Callao.

Programación de la fecha 7 del Apertura 2024 de la Liga 1. (Foto: Liga 1)





¿Cómo va la tabla del Torneo Apertura 2024?

Tras cuatro fechas disputadas, Universitario de Deportes se ubica en lo más alto de la tabla de posiciones con doce puntos. La ‘U’ se ubica en la primera posición, superando por dos unidades a Sporting Cristal y Sport Huancayo, con los rimenses con cuatro tantos más en la diferencia de goles. Un escalón abajo, con nueve, está Alianza Lima. Le sigue Cienciano, con ocho, en la quinta casilla.

Con siete puntos están UTC, Comerciantes Unidos, Cusco FC, quienes ganaron dos partidos, empataron uno y perdieron otro. Luego está Chankas con seis puntos, y después Atlético Grau con cuatro unidades. Respecto a los clubes con cuatro puntos, estos son Alianza Atlético, ADT y César Vallejo.

Finalmente, en la última parte de la tabla están Sport Boys y Melgar. Estos dos clubes apenas han sumado tres puntos. Unión Comercio y Carlos Mannucci, más abajo, con una sola unidad. Finalmente, el último del Apertura, Deportivo Garcilaso, acumula cuatro derrotas consecutivas, por lo que necesita un triunfo para salir del fondo.





