San Martín ha sido uno de los dos equipos que benefició el laudo del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). No obstante, los ‘santos’ no tienen tiempo para celebrar su regreso a Primera División y trabajan contra el tiempo para armar un equipo competitivo para la temporada 2022 de la Liga 1. Lo positivo es que los ‘Albos’ tomaron algunas precauciones y decidieron que desde diciembre pasado, un grupo de 22 futbolistas, integrados por canteranos e invitados de amplio recorrido, entrenen en la Villa de Santa Anita por si la resolución era favorable.

Algunos conocidos como Rinaldo Cruzado, Adán Balbín, Marcos Delgado, Junior Viza, Flavio Gómez, entre otros más, forman parte de este equipo que espera la respuesta de los directivos para saber si continuarán en el equipo o buscan un nuevo destino. “Nosotros estamos ahí, pero todavía no tenemos nada fijo. Lo tomamos de la mejor manera, la gente de San Martín está muy contenta, pero los jugadores todavía no tenemos nada arreglado. Todos tienen la intención de quedarse, venimos entrenando varias semanas”, señaló Viza a Depor.

Justamente, el experimentado volante de 36 años estuvo en el amistoso de hace una semana que disputó San Martín ante Universitario, en Campo Mar. El resultado fue negativo, un 4-0 que dejó claro a los directivos de los ‘santos’ que de recibir el visto bueno del TAS, debían reforzarse. Ahora, con el laudo a favor, además de la confirmación de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), el trabajo está en encontrar jugadores a once días de iniciar el torneo, pues el 3 de febrero arranca la Liga 1. “Por ahora no voy a dar declaraciones hasta el lunes, que tengo una reunión pendiente con los directivos”, respondió Álvaro Barco, gerente deportivo de San Martín.

JUGADORES POSICIÓN Daniel Prieto Arquero Sebastián Sotelo Arquero Marcos Delgado Defensa Jack Safra Defensa Bryan Ríos Defensa Jorge Bosmediano Defensa Yhirbis Córdova Defensa Josué Rodríguez Defensa Jhon Vega Defensa Álvaro Ampuero Defensa Jair Céspedes Defensa Adán Balbín Defensa Rinaldo Cruzado Volante Junior Viza Volante Gabriel Delgado Volante Mario Velarde Volante Juan Tuesta Volante Fernando Melgar Volante Simon Mangold Volante Flavio Gómez Delantero Romario Gamarra Delantero Miguel Curiel Delantero

¿Futuro en juego?

La incertidumbre corre desde antes del arranque del torneo. A pesar de que los jugadores (en su mayoría) recibieron ofertas de clubes de la Liga 2, la prioridad de varios de ellos es permanecer en la Liga 1. Eso sí, la respuesta se la deberían dar este fin de semana, según el diálogo que mantuvo Depor con el exdelantero de Sporting Cristal, Flavio Gómez.

“Nos dijeron que nos iban a llamar entre sábado o domingo para el lunes arrancar con quienes se quedan. Yo creo que escogerán dependiendo el presupuesto, porque somos varios grandes y sabemos que no todos ganan las mismas cantidades”, nos comenta la ‘Bomba’. “Después de la respuesta, se empezará a hacer una mini-pre temporada porque el campeonato empieza ya. La verdad es que nos da una cierta desventaja el tiempo, pero venimos entrenando ya hace un mes, al principio nos va a costar, pero de ahí encontraremos el nivel que queremos todos”, agregó el jugador.

A diferencia de lo ocurrido en el 2021 con el tema Alianza Lima, el campeonato aún no toma forma, por lo que se llevará al cabo un nuevo sorteo de fixture este lunes 24 con la participación de 19 equipos. Con ello, San Martín conocerán a sus próximos rivales, además de la llegada de un entrenador. “Normal si se juega con 19, habrá equipos que descansen alguna fecha, creo que no es la primera vez que ocurre. Hemos estado entrenado con José Espinoza, que es el DT que terminó dirigiendo al club. La verdad que no sabemos aún si traerán a otro técnico o jugadores porque no nos han comentado de eso. Estamos a la espera de una respuesta”, finalizó Gómez.

