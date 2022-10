En medio de la indignación colectiva del fútbol peruano y la búsqueda de los responsables, existe un panorama que puede parecer desalentador. De los últimos 12 casos de racismo desde el 2013, solo hubo uno que se castigó de manera ejemplar. El resto de sanciones fueron multas económicas a los clubes y jugar partidos a puertas cerradas. Incluso, algunos casos no pasaron más allá de la denuncia en redes sociales hasta quedar en el olvido.

El único antecedente

De acuerdo al Reglamento Único de Justicia Deportiva, en su artículo 56, inciso 3, “cuando, en el transcurso de un partido, los espectadores manifiesten, por cualquier vía, una conducta racista, el órgano disciplinario sancionará a la asociación, liga o al club del que formen parte con una multa mínima de 2UIT y obligará a que su siguiente partido oficial se dispute a puerta cerrada”. Es decir, Universitario de Deportes podría correr esta suerte, de confirmarse responsabilidad en lo acontecido con Quevedo.

Sin embargo, el inciso 2 del mismo reglamento también sanciona a los hinchas que cometan actos racistas con la prohibición de ingresar al estadio por un periodo de dos años. Precisamente, este es el máximo castigo que nuestro fútbol ofrece para sancionar a los infractores plenamente identificados en los estadios.

La única vez en los últimos nueve años en el fútbol peruano que se procedió de esa manera fue en octubre del 2014, cuando el club Sporting Cristal prohibió el ingreso al estadio Alberto Gallardo a cinco de sus hinchas por dos años. La institución celeste tomó esta decisión luego de identificar a los agresores de insultos racistas contra el panameño Luis Tejada, en un partido ante César Vallejo. A esa decisión, se sumó la multa económica que la institución recibió y la inhabilitación de la tribuna oriente, de donde vinieron los ataques contra el jugador rival.

Este antecedente pudo significar un antes y un después para nuestro balompié, pero en adelante no hubo un proceder similar. Al contrario, los casos de racismo se resolvieron aplicando multas económicas, como en marzo del 2015 y febrero del 2017, cuando Cienciano y Universitario recibieron una sanción de 38 500 y 8 100 soles, respectivamente.

“Desde el club esperamos una multa económica. El peor escenario que nos puede tocar es que nos prohíban la tribuna occidente para nuestro próximo partido como local”, cuenta Martín Kohatsu, delegado de Universitario.

En tienda crema han mostrado una actitud proactiva para identificar al responsable de los actos racistas contra Quevedo y ponerlo a disposición de la policía. “Ya tenemos identificada a la persona que hizo eso. Estamos hablando con la policía para buscar al sujeto. Si la policía nos dice que pongamos su nombre en las redes sociales, lo haremos. Tenemos una actitud proactiva, no vamos a apañar a nadie”, agrega.

No obstante, en Melgar la situación es contraria y ya presentaron una queja a la Comisión de Justicia de la FPF para exigir una sanción ejemplar al respecto. “No puedo creer que a estas alturas estemos con este nivel de discriminación y racismo. Estamos buscando que se investigue y se sancione a los responsables”, apunta Ricardo Bettocchi, administrador de Melgar.

¿Indiferencia o incapacidad?

De los 12 casos de racismo que Depor identificó desde 2013, seis de ellos tuvieron una sanción y los otros seis no la tuvieron. Es decir, el 50% de los casos denunciados encontraron cierta justicia en los castigos impartidos por las autoridades de nuestro fútbol. Si bien parece un número aceptable, todavía sigue siendo bajo para una liga que profesa tolerancia cero con cualquier tipo de discriminación.

“Tenemos cero tolerancia y está establecido en la reglamentación tanto de FIFA, como de Conmebol y de la propia Federación. Dos o tres personas van a malograr a 40 mil que están en el estadio disfrutando en familia de los partidos”, asegura Víctor Villavicencio, gerente general de la Liga 1.

Édgar Villamarín, Luis Advíncula, Julio Landauri y Jhoel Herrera fueron algunos de los protagonistas que expusieron mediáticamente haber recibido insultos racistas durante un partido de fútbol. ¿Qué tienen en común, además de ser víctimas, todos ellos? Pues, que ninguna de sus denuncias tuvo una sanción. Es más, en el caso del primero, quien actualmente es director deportivo de Melgar, la FPF solo sacó un comunicado preventivo en 2013.

Como sea que fuere, los casos de racismo continuarán si no se hace algo al respecto. “Es imposible que el fútbol no refleje lo que pasa en la sociedad. Hay una sociedad básicamente racista, sexista, machista, discriminatoria. Lo raro sería que en el fútbol no manifieste esa esencia del país, lo que no significa que se justifique. Estos casos pasan en todos los aspectos de la vida”, explica el sociólogo Carlos Bejarano.

Según el especialista, “un club no puede controlar la actitud de 50 mil hinchas que van al estadio”; por eso, sostiene que es necesario modificar el tipo de sanciones contra el racismo para tener un impacto real en el fútbol peruano. “Yo creo que sanción económica el hincha no lo ve ni siente. Debe ser una sanción con puntos. Para una próxima vez, en caso ocurriese, debería haber una resta de puntos inmediata. Ni siquiera una denuncia. Se quitan los puntos y eso no volverá a pasar”.

Por el momento, en la ‘U’ están a la espera de recibir una sanción por parte de la FPF. No obstante, también contemplan hacer uso de lo que está a su alcance para prohibir al responsable el ingreso al estadio Monumental por dos años, tal y como indica el reglamento. Si eso ocurre, sentará otro precedente cercano respecto a la lucha contra el racismo en el fútbol peruano.

Los 12 casos de racismo en nuestro fútbol desde el 2014

Futbolista o equipo Año Partido Tipo de sanción Édgar Villamarín (AL) 2013 Alianza Lima vs. UTC No hubo Luis Tejada (CV) 2014 Universitario vs. César Vallejo Multa económica Tinga (C) 2014 Real Garcilaso vs. Cruzeiro Multa económica Luis Advíncula (SC) 2014 Sporting Cristal vs. León de Huánuco No hubo Jair Céspedes (JA) 2014 Juan Aurich vs. León de Huánuco Jugar a puertas cerradas Alianza Lima 2014 Real Garcilaso vs. Alianza Lima Jugar a puertas cerradas Julio Landauri (AL) 2014 Alianza Lima vs. Cienciano No hubo Luis Advíncula (SC) 2014 Juan Aurich vs. Sporting Cristal No hubo Luis Tejada (CV) 2014 Sporting Cristal vs. César Vallejo Multa económica, jugar sin tribuna oriente e inhabilitación por dos años. Luis Tejada (JA) 2015 Juan Aurich vs. Cienciano Multa económica Jhoel Herrera (RG) 2015 César Vallejo vs. Real Garcilaso No hubo Julio Landauri (SH) 2017 Universitario vs. Sport Huancayo Multa económica





