Reimond Manco llegó a mediados de año a Atlético Grau de Piura, tras desvincularse de Deportivo Binacional por una serie de incomodidades que sucedieron durante la para de la Liga 1 a causa del coronavirus. El futbolista fichó por el club recién ascendido el mes pasado y ahora ya tiene claros sus objetivos para este año.

El exfutbolista de Alianza Lima decidió responder una serie de preguntas de sus seguidores a través de Instagram Stories, donde fue cuestionado por sus metas con Atlético Grau, a lo que él respondió: “Salvar la categoría y agarrar un torneo internacional”.

Con la misma dinámica, le preguntaron por el mejor recuerdo que le deja el fútbol, sin embargo, el jugador no quiso entrar en detalles ya que pretende ir coleccionando mejores recuerdos a lo largo de su carrera. “Cuando me retire te respondo”, dijo.

Quiere volver a La Victoria

La última vez que se le vio a Reimond Manco con camiseta de Alianza Lima fue en 2016. Ya pasaron cuatro años y regresar a La Victoria está dentro de sus planes: “Uno siempre quiere jugar en Alianza, hasta los que no son hinchas quieren jugar en Alianza. Me gustaría volver, pero tampoco me pondré un lazo para regalarme. Está en mis expectativas volver, pero no es algo que me quite el sueño”.

Encima, el hoy jugador de Atlético Grau indicó: “Jugar en Alianza fue un sueño cumplido. Mi papá es hincha de Alianza. Crecí siendo hincha de Alianza. Cuando me retire, llevaré a mi hijo al estadio para ver a la blanquiazul”.

