Los clubes de provincia ya van pensando en el presupuesto aparte que generará el tener que pagar los pasajes y la estadía de los futbolistas en Lima para el reinicio del Torneo Apertura, sin embargo, cada uno de los directivos espera un pronto pronunciamiento de la FPF para conocer si recibirán apoyo económico.

En una entrevista con Radio Capital, el administrador de Cienciano, Sergio Ludeña se pronunció al respecto y señaló que el club está dispuesto a compartir los gastos, sin embargo, espera que la FPF brinde un apoyo económico para poder afrontar el desembolso.

“Cienciano tiene toda la intención de compartir gastos y hacer un esfuerzo todos en conjunto. Pero que no nos carguen el cien por ciento de este presupuesto y gastos, ya que no estaba contemplado y no es igualitario entre los equipos de Lima y provincias”, dijo el directivo del club ‘imperial'.

En la misma conversación, Ludeña también brindó detalles sobre el lugar donde los futbolistas se hospedarán mientras dure su estadía en Lima. “Hemos alquilado casas en Cieneguilla que tienen todas las comodidades con el fin de mejorar los costos”, aseguró.

“Hemos solicitado de manera encarecida dónde vamos a entrenar. Lo ideal son campos en Cieneguilla, o en Ate y La Molina, ya que tuvimos que tomar la decisión de alojamiento de manera anticipada por costos”, finalizó.

VIDEO RECOMENDADO

Tres ejercicios básicos para mejorar tu habilidad con el balón