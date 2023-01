Renzo Garcés, uno de los referentes del plantel ‘poeta’ y además habitual convocado a la Selección Peruana en el último año, habló con Depor y contó los detalles de la convivencia en Trujillo con la leyenda uruguaya. “Este 2023 no tiene que ser el del casi, sino de poder concretar los objetivos y enfocarnos desde el comienzo” , dijo. Además, también se refirió a la pugna por los derechos de TV y los inconvenientes por la postergación del torneo, como también su deseo de volverse un indiscutido en la bicolor.

¿Cómo viene siendo el cierre de pretemporada en Vallejo?

La verdad que muy feliz. Ha sido bastante duro, considero que el técnico Sebastián Abreu está aportando bastante al equipo en la intensidad, en la mentalidad de los compañeros, creo que eso es importante . Feliz también por el tema de los partidos amistosos internacionales donde hemos obtenido buenos resultados, siempre es importante ganar.

Dichos triunfos ante Liverpool (URU) y Atlético Tucumán (ARG) sirvieron cómo termómetro para ver en qué nivel se encuentra el equipo…

Sí, y también para ir adaptándonos a la idea de este comando técnico. Estos partidos nos sirvieron bastante, nos medimos contra rivales duros y creo que eso es importante también para sumar experiencia y confianza en el grupo . Estamos muy bien esperando que se pueda solucionar lo del torneo local y empezar a jugar lo más antes posible.

En estos partidos de pretemporada luciste la cinta de capitán…

Esa fue decisión del técnico Sebastián Abreu. Ahí nombró a algunos capitanes, ya que no estaba Leandro (Fleitas) y el ‘Pato’ (Ronald Quinteros) también estaba en banca. Por eso, el ‘profe’ optó por darme la confianza y estoy muy agradecido con la responsabilidad.

¿Cómo es tener a Abreu en el día a día como entrenador?

Es un técnico que aporta mucho por mismo hecho que él también fue jugador, nos entiende y nos da bastante confianza para siempre hablar con él. Eso es importante en un equipo. Estamos satisfechos con el liderazgo que él tiene como cabeza de grupo.

¿Qué es lo que más te sorprendió de Abreu en estas primeras semanas? ¿Alguna locura?

Para trabajar siempre es bien recto, él dice que hay tiempo para todo. Al momento de conversar se ríe con nosotros, pero cuando se trabaja es bastante exigente y serio al momento de dar las indicaciones. Pudimos adaptarnos de la mejor manera, y eso es clave. Más que un trato militar, es la confianza que te brinda el cuerpo técnico. El grupo se está adaptando a la idea.

¿Sientes al equipo más reforzado en relación al año pasado con los nuevos jugadores?

En verdad no opino mucho sobre los otros años, pero creo que para este 2023 sí se hicieron muy buenas contrataciones. Esperamos el torneo para ver lo que ellos pueden aportar. También estamos la mayoría de la base de años anteriores. El que llega siempre se adapta. Es un grupo sano, confiable. Se nota que son personas buenas y eso es lo más importante.

En otros temas, la actual incertidumbre que se vive por el inicio de la Liga 1 2023, ¿crees que desgasta mucho al jugador de fútbol?

No sé si desgasta, pero el futbolista siempre tiene la ansiedad de jugar y que haya incertidumbre sobre si se juega o no, es algo bastante fastidioso para cada uno de nosotros. Ya deseamos poder jugar porque también se nos viene un torneo internacional, en nuestro caso la Sudamericana, y queremos llegar de la mejor manera. Esto escapa de nuestras manos, nosotros simplemente trabajamos y cuando den el visto bueno estar preparados para poder afrontarlo.

Imagino que uno de tus principales retos para este año será volverte un indiscutido en las convocatorias de Juan Reynoso para la selección…

Claro que sí. Es un reto poder afianzarme en la selección. Pero primero tengo que mentalizarme en mi club, porque si Vallejo está bien, eso me abrirá muchas puertas para que el técnico de la selección pueda mirarme más. Estoy muy bien físicamente, mentalmente, así que yo vengo trabajando al máximo y los retos que se vienen por delante estoy preparado para afrontarlos. Con mucha paciencia para recibir las cosas que me puedan llegar.

Sin embargo, la posición de defensor central es una de las que tiene mayor competencia, con Zambrano, Callens, Araujo, Abram, Santamaría...

Sí, está bastante dura, pero uno siempre tiene que trabajar, competir. Estoy bien preparado, yo sigo esforzándome al máximo. Cuando se me dé la oportunidad, espero no soltarla más. Tengo que hacer las cosas bien primero en el equipo.

Tú formaste parte de una selección Sub 20 en 2015, dirigida por el ‘Chino’ Rivera’, y se compitió porque llegaron al hexagonal final, ¿por qué nos sigue yendo tan mal en estos torneos?

En la Sub 17 y Sub 20, yo pude clasificar al hexagonal. Creo que me fue bien. Si bien es cierto hay muchos problemas en la FPF, que se ven hoy en día, y eso afecta mucho al fútbol profesional, así como a los menores. Pero igual no debemos enfocarnos simplemente en eso. Hay que enfocarnos en buscar soluciones. La parte de menores tiene que tener una mentalidad para competir, para ganar. Nosotros vamos simplemente a participar y no mentalizarnos en que debemos clasificar al Mundial. Esa es una de las cosas que nos falta al futbolista peruano, tener mentalidad fuerte. Saber que un argentino, un colombiano, un brasileño, es igual que nosotros. No buscar excusas.

Volviendo a Vallejo, ¿sigue la espina clavada en el club por no ganar un campeonato nacional?

Siempre nos quedamos con la espina del título. Son cosas que hablamos con el grupo. El comando técnico también lo tiene presente. Este 2023 no tiene que ser el del casi, sino de poder ya concretar los objetivos y enfocarnos desde el comienzo. Porque muchas veces somos irregulares. Cuando parece que nos agarramos de arriba, terminamos cayendo y eso debemos mejorar. Hoy me siento confiado con el nuevo comando técnico. Está la espina de llegar a una final.

A tus 26 años, ¿aún está latente el sueño de salir por primera vez al extranjero?

Estos últimos tres años fueron bastante buenos para mí. Agradecido con ‘Chemo’ Del Solar, ahora con Sebastián (Abreu), que ayudan a madurar, crecer. Hoy en día me siento mucho mejor para afrontar las cosas. En el lugar que me permitan estar voy a ser feliz. Mi mayor sueño es salir al extranjero.

¿Qué sientes que has mejorado en los últimos años?

He madurado mentalmente, estoy más firme. Trabajé bastante en mi capacidad física, me siento más fuerte, mucho más rápido. Yo soy un jugador que nunca me acomodo o soy conformista, siempre trato de mejorar todas las áreas de mis capacidades. Espero seguir creciendo.

⭐ Hace un año, un 16 de enero, Renzo Garcés saltó al campo del Estadio Nacional en el minuto 69 y debutó oficialmente con la selección en el amistoso contra Panamá 🇵🇦 🙌👏



¡Estamos seguros que vendrán muchos partidos más! 🇵🇪💪#MásQueFutbolistas pic.twitter.com/6YeMLnnX49 — AGREF (@AGREFSAC) January 16, 2023





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR