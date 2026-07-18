Tras la victoria de Universitario de Deportes sobre ADT en Tarma, Matías Di Benedetto resaltó la importancia de haber sumado de a tres en una de las plazas más complicadas del campeonato y afirmó que el equipo llegó con la convicción de quedarse con el triunfo.

“La verdad que muy contentos. Venimos muy convencidos a ganar el partido. Nos preparamos para afrontarlo de la mejor manera. Todos conocemos este medio y sabemos que es una de las canchas más difíciles”, señaló el zaguero crema.

El defensor también se refirió al cambio táctico implementado por el técnico Héctor Cúper, quien viene apostando por una línea de cuatro en defensa. Di Benedetto aseguró que el plantel ha trabajado intensamente este sistema y que las sensaciones son positivas.

“La verdad que muy bien. Hemos trabajado mucho. El profe ha hecho mucho hincapié en la línea de cuatro, en los movimientos, y creo que nos hemos sentido muy bien. Seguramente habrá que afinar algunos detalles y lo trabajaremos en la semana para seguir mejorando”, comentó.

Asimismo, el argentino destacó el valor de conseguir un triunfo en Tarma, una ciudad donde la altura y las condiciones del campo suelen complicar a los equipos visitantes.

“Sabemos lo que es Tarma. A cualquier equipo que venga acá le va a costar ganar. Es una plaza difícil por la cancha y la altura. Hicimos un esfuerzo muy grande y nos preparamos física y mentalmente para afrontar esta clase de partidos”, sostuvo.

Finalmente, Di Benedetto dejó en claro que Universitario tenía como único objetivo llevarse la victoria y que el grupo fue capaz de cumplir con ese reto.

“Lo tenemos claro. Por eso vinimos muy convencidos hoy a una cancha muy difícil y lo hicimos muy bien”, concluyó el defensor crema.

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