Sporting Cristal y Alianza Lima siguen muy atentos a los movimientos de Luis Advíncula, quien atraviesa días clave para definir su futuro tras una temporada de altibajos en Boca Juniors. El lateral de 35 años terminó el año con menos protagonismo y eso abrió un escenario distinto al que se manejaba meses atrás. Hoy, con el mercado de fichajes en marcha y el jugador pasando sus vacaciones en Lima, ambas instituciones buscan adelantarse sin romper la calma. El panorama, sin embargo, no es simple: cualquier negociación depende directamente de lo que ocurra en Argentina y de la posibilidad de que el defensor quede libre antes del cierre del libro de pases.

En el caso de Sporting Cristal, el interés no es nuevo y volvió a tomar fuerza en los últimos días. Desde el Rímac están convencidos de que el regreso del ‘Rayo’ podría encajar en el proyecto 2026, sobre todo por el vínculo que conserva con el club y el rendimiento que mostró antes de emigrar al extranjero. No obstante, para avanzar necesitan una condición indispensable: que el jugador logre desvincularse de Boca.

Según reveló el periodista Denilson Barrenechea, el cuadro celeste volvió a comunicarse con el entorno del futbolista para conocer de primera mano cómo avanza su situación. El contacto, por ahora, no pasa de un sondeo cuidadoso. La institución entiende que cualquier movimiento solo será posible si se concreta la rescisión de contrato y se abre la puerta a una negociación directa.

Pese a este acercamiento, en Argentina afirmaron que Advíncula todavía analiza quedarse a pelear un lugar en Boca durante el 2026, sobre todo con la llegada de un nuevo comando técnico. Esa versión generó dudas sobre su salida inmediata, aunque no cerró por completo las posibilidades para los clubes peruanos, que siguen a la expectativa.

Alianza Lima también a la espera de ‘Lucho’

En Matute observan con detalle cada paso del lateral, más aún tras la salida de Guillermo Enrique y la necesidad de reforzar la banda derecha. Alianza Lima tiene la capacidad económica para intentar una negociación, incluso si Boca decidiera pedir un monto reducido por su pase. El problema es que, al igual que Cristal, dependen del estatus contractual del jugador para definir una estrategia.

Advíncula, por su parte, permanece en Lima disfrutando de sus vacaciones. Su presencia en el país alimentó la especulación, pero desde su entorno mantienen hermetismo. Lo único claro es que ninguna decisión será tomada sin antes resolver su vínculo vigente en Argentina, el cual termina recién en diciembre del 2026.

Otro punto determinante es que Boca vería con buenos ojos una salida si el propio jugador lo solicita. El descenso en su protagonismo durante los últimos meses abrió esa posibilidad, aunque aún no existe un pedido formal. De concretarse, ambos clubes peruanos tendrían caminos distintos: Cristal buscaría incorporarlo libre, mientras que Alianza sí estaría en condiciones de explorar un traspaso.

En cuanto a su valor de mercado, el monto actual no representa una cifra elevada en comparación con temporadas anteriores. Sin embargo, eso no garantiza que Boca lo libere sin una compensación. Por ello, la negociación depende más de una decisión institucional que del precio estimado del futbolista.

Mientras el futuro se define, las próximas horas serán decisivas. Todo apunta a que Luis Advíncula deberá elegir dentro del fútbol peruano si finalmente logra desvincularse de Boca. Entre La Victoria y el Rímac, la novela empieza a tomar forma.

