La salida de Jorge Fossati de Universitario de Deportes no fue un episodio más en la historia reciente del club, sino un hecho que dejó interrogantes abiertos y sensaciones encontradas en la interna y en la hinchada. Tras varias semanas de versiones cruzadas, silencios y especulaciones, el tema volvió a tomar fuerza desde el extranjero. El entrenador uruguayo, ya lejos de Ate, decidió expresarse públicamente y abordar lo que significó su alejamiento. Sus palabras no solo reflejaron un vínculo emocional con la institución, sino que también expusieron incomodidades acumuladas. Todo esto se dio en un contexto donde el club ya empezó a mirar hacia adelante con un nuevo proyecto deportivo.

En diálogo con la prensa uruguaya, Jorge Fossati reconoció que su salida de Universitario fue un golpe difícil de asimilar. El estratega dejó en claro que su vínculo con la institución iba más allá de lo profesional y que el adiós no fue un trámite sencillo.

El técnico destacó especialmente la relación construida con la hinchada y con el plantel. Según sus declaraciones, el lazo humano fue uno de los factores que más pesaron al momento de referirse a su etapa en el club crema.

Sin embargo, Fossati también apuntó a otro aspecto que, desde su punto de vista, terminó marcando el desenlace. El uruguayo mostró su molestia por las versiones que circularon tras su salida, las cuales no se ajustaron a la verdad.

Jorge Fossati tomó la palabra. (Foto: Andina)

En ese sentido, se refirió directamente a comentarios provenientes del entorno futbolístico que insinuaban una supuesta decisión tomada por intereses externos. Fossati fue enfático al señalar que ese tipo de versiones buscaban instalar una idea equivocada entre los hinchas.

El entrenador recordó que en el pasado ya había afrontado situaciones similares y que siempre fue transparente respecto a sus decisiones profesionales. Para él, la honestidad con el club y con la gente fue una constante durante su paso por Universitario.

Además, Fossati contextualizó su salida en un periodo de cambios administrativos dentro de la institución. Según explicó, hubo una etapa de transición en la que se produjeron situaciones internas que no lo dejaron conforme y que influyeron en el cierre de su ciclo.

De esta manera, Jorge Fossati rompió su silencio y ofreció su versión sobre una salida que todavía genera debate en el mundo crema. Mientras Universitario ya avanza con un nuevo comando técnico, las palabras del ‘Nonno’ reabren un capítulo que, para muchos hinchas, aún no termina de cerrarse.

