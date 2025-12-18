La planificación de la próxima temporada de Universitario de Deportes se ha visto acelerada por la necesidad de ganarle al tiempo y que el equipo pueda arropar a sus refuerzos rápidamente. Tras confirmarse la salida de algunos futbolistas del plantel tricampeón y la no continuidad de Jorge Fossati en el banquillo, la administración ‘crema’ ha puesto en marcha la maquinaria para reestructurar el proyecto deportivo. El primer paso firme ya está dado: el club tiene un acuerdo cerrado con el español Javier Rabanal para que asuma como nuevo director técnico, restando únicamente la oficialización de quien viene de salir campeón este año en Ecuador con Independiente del Valle.

La llegada del estratega europeo no vendría sola, pues desde el conjunto ecuatoriano un nombre más podría sumarse a los ‘merengues’. De acuerdo a la información confirmada por el periodista Gustavo Peralta, la directiva ya inició contactos formales con un pedido expreso del nuevo DT, que no solo habría sido pieza clave del título ganado este año si no también siendo goleador en IDV.

“El argentino Michael Hoyos negocia con Universitario de Deportes. Ojo que no es la única opción”, reveló el comunicador, dejando claro que la ‘U’, un año más, busca cubrir la necesidad de reforzar su línea ofensiva con un perfil específico, más allá de la presencia de Alex Valera.

Michael Hoyos despertó interés de Universitario de Deportes. (Foto: EFE)

Un atacante de experiencia y versátil que pueda moverse por todo el frente de ataque, es lo que buscan. Ese requisito lo cumple a la perfección Michael Hoyos, futbolista de 34 años nacido en Estados Unidos, pero que cuenta con nacionalidad argentina y ecuatoriana, lo que le otorga un bagaje internacional importante para afrontar la Copa Libertadores.

Un factor determinante que facilita la operación es su situación contractual. Hoyos juega en Independiente del Valle desde el 2023, pero su vínculo laboral finaliza en apenas unos días. Desde Ecuador apuntan que el club no le extenderá el contrato, por lo que el delantero quedará en condición de jugador libre, permitiendo a Universitario negociar directamente su salario sin pagar costos de transferencia.

La conexión con el nuevo entrenador es la clave de este posible fichaje. Rabanal coincidió con Hoyos en el curso actual en IDV, donde pudo explotar sus mejores virtudes. Aunque no fue de los jugadores que más minutos sumó a lo largo de la campaña, su efectividad fue letal: se consolidó como el segundo máximo anotador del equipo, registrando un total de 19 goles en el año, una cifra que seduce en Ate.

El desglose de sus números respalda su influencia en el campo. Con 42 partidos disputados en la temporada, firmó 10 goles y brindó 4 asistencias en la liga ecuatoriana, además de anotar dos tantos en la Copa Ecuador. En el plano internacional no se quedó atrás, aportando tres anotaciones en la Copa Sudamericana y sumando uno más en la Copa Libertadores.

¿Quién es Michael Hoyos?

La trayectoria de Hoyos es extensa y laureada, con triple nacionalidad en su currículum, se ha caracterizado por ser un delantero muy polifuncional. Tácticamente, Rabanal lo utilizó como segundo punta, atacante por banda e incluso como mediocampista ofensivo, lo que lo hace interesante para un esquema que acostumbra la ‘U’ jugando con dos puntas.

Comenzó su carrera profesional en Estudiantes de La Plata, integrando el plantel campeón de la Copa Libertadores en 2009. Luego tuvo un paso por Europa con el OFI Creta de Grecia y retornó a Argentina para defender a Sarmiento, Ramón Santamarina y Boca Unidos. Además, tiene pasado de selección, habiendo disputado con Argentina el Sudamericano Sub 20 de 2011 realizado en Perú y ganando la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de ese mismo año.

Su consolidación definitiva llegó en 2017 cuando inició su aventura en el fútbol ecuatoriano con Deportivo Cuenca. Tras destacar en el norte, pasó por clubes como Guayaquil City, Barcelona SC y LDU, hasta llegar a Independiente del Valle. Con el cuadro ‘negriazul’ ganó una Liga, una Supercopa de Ecuador y la Recopa Sudamericana 2023, un palmarés ganador que Universitario busca inyectar en su vestuario para el 2026.

