El 2024 no ha mostrado la mejor versión de César Vallejo en la Liga 1. El cuadro ‘Poeta’ se reforzó a inicios de año buscando luchar por el título nacional, pero el panorama es totalmente opuesto porque se encuentran en zona de descenso, con algunos líos que afectan en lo deportivo como el caso de Paolo Guerrero (busca rescindir contrato) o los rumores de la llegada de Christian Cueva. Además, se anunció la salida del Guillermo Salas como director técnico por lo que, en su reemplazo para el Torneo Clausura, Luis Hernández asumirá el cargo. Con el afán de ‘calmar la tempestad’, el nuevo DT del equipo dio algunas impresiones sobre el presente que vive el club.

Como primera medida, el ex futbolista evitó hablar sobre los problemas extradeportivos que rodean el club. Para Hernández, la prioridad se instala en los próximos partidos y levantar al equipo de la mala situación, buscando también dar una prioridad a los jugadores con los que cuenta.

“Prefiero no dar una opinión, estando un grupo sólido y evitar que un comentario mío, que la verdad no he pensado en nada, pueda alterar la tranquilidad que este club necesita. Este club necesita tranquilidad, paz, perfil bajo y concentrarse solo en jugar”, contó.

Luis Hernández tomó el cargo de DT en César Vallejo, en reemplazo de Guillermo Salas. (Foto. UCV)

En tienda ‘Poeta’ hay muchas dudas y una de ella se direcciona hacia Christian Cueva. El volante fue relacionado como nuevo jugador del equipo, pero en las últimas horas se desestimó su fichaje. El estratega se refirió a ‘Aladino’, dejando también un mensaje por la salida de ‘Chicho’ Salas.

“Lo que sí, respeto mucho a ‘Chicho’ porque hemos sido compañeros. Respeto mucho a Cueva, porque lo he enfrentado muchas veces, nos hemos saludado siempre con cariño y es un jugador que clasificó al Mundial, pero también respeto mucho a los jugadores que están en este momento”, mencionó.

Por otro lado, también fue consultado por Paolo Guerrero. El delantero de 40 años cuenta con contrato hasta finales del 2024, pero ha expresado su deseo de rescindir el vínculo con la institución, alegando un mal ambiente; sin embargo, el actual DT evitó extenderse: “He llegado acá y Paolo no está. La anterior y esta son preguntas que se le tiene que hacer a Richard Acuña”.

¿Cuál es el próximo partido de César Vallejo?

La Universidad César Vallejo urge de victorias en el Torneo Clausura. Su próximo desafío será este viernes 16 de agosto (3:15 p.m.) frente a Sport Boys, en el Mansiche. Los ‘Poetas’ irán con todo en casa para salir de los últimos lugares de la tabla acumulada. Posteriormente, el ahora equipo de ‘Manzanita’ Hernández volverá a ser local el día 19, ante Alianza Atlético de Sullana.

Ambos duelos serán transmitidos por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de Liga 1 Play, Zapping TV y Fanatiz.





