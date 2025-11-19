Luis Iberico volvió a Sporting Cristal. (Video: L1 MAX)
Luis Iberico volvió a Sporting Cristal. (Video: L1 MAX)

El estuvo marcado de regresos porque , producto de una dura lesión en la rodilla. En los últimos minutos, hubo otro futbolista que marcó su retorno en la última fecha del : . El delantero no tenía actividad oficial desde el 3 de noviembre de 2024, por lo que pasó más de un año para verlo nuevamente en las canchas. Una complicación muscular lo marginó casi toda la temporada; sin embargo, ahora será opción para los del Rímac en la pelea por obtener el cupo de Perú 2 para la Copa Libertadores 2026.

