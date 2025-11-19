Descentralizado 

Sporting Cristal vs. Atlético Grau EN VIVO: minuto a minuto vía Liga 1 MAX por internet gratis

Sporting Cristal vs. Atlético Grau se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 3:00 p.m. en Sullana. Sigue el minuto a minuto en Depor y mira la transmisión por Liga 1 MAX.

Sporting Cristal vs. Atlético Grau se enfrentan por la Liga 1 2025. (Diseño: Christina Marlow / Depor)
Sporting Cristal llega a este partido para cumplir con el calendario, ya que está definido que disputará los play-offs por ser Perú como uno de los semifinalistas.

Sporting Cristal vs. Atlético Grau: canales de TV

En cuanto a la transmisión del Sporting Cristal vs. Atlético Grau, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

Sporting Cristal vs. Atlético Grau: horarios del partido

El encuentro entre Sporting Cristal vs. Atlético Grau está pactado para este miércoles 19 de noviembre desde las 3:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 5:00 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 4:00 p.m.; en México a las 2:00 p.m.; y en España a las 9:00 p.m.

El Estadio Campeones del 36 será el escenario principal del partido entre Sporting Cristal y Atlético Grau.

El partido entre Sporting Cristal y Atlético Grau es válido por la jornada 19 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

¡Buenos días, lectores de Depor! Bienvenidos a este minuto a minuto, donde podrás disfrutar todas las incidencias del partido entre Sporting Cristal y Atlético Grau.

