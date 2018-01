Luis Llontop: "Los hinchas de Universitario de Deportes me piden que regrese"

Luis Llontop perdió 3 años en total en el fútbol. Primero por dar positivo en un examen de dopaje (2) y recientemente por una lesión en la pierna derecha (1). Sin embargo, como su apelativo de 'Potro', vuelve a la pista con ganas de demostrar que sigue vigente a los 32 años. La última para, eso sí, le dejó un bonito recuerdo.

¿Ya estás totalmente recuperado?

​Todo el 2017 estuve abocado a eso. Sufrí la lesión con Melgar en un partido contra Sporting Cristal , antes de las finales de 2016. Pensé que no había pasado nada. Después me saqué resonancias y descubrí que estaba lesionado. El doctor Julio Segura me operó. La rehabilitación lo hice aquí y afuera. Ahora estoy en óptimas condiciones para regresar.

¿Qué ofertas estás manejando?

Tengo algunas propuestas de clubes con los que estoy conversando. Todavía no se llegó a un acuerdo. Por respeto no diré los nombres. Estoy evaluando la mejor opción.



Luis Llontop volverá al fútbol tras la para de un año. (USI)

¿Qué piensas de lo que sucedió en Universitario de Deportes? Debido a una sanción no puede contratar.

No es la primera vez que sucede eso en Universitario . Nos pasó algo muy similar en el 2011. Había un gran equipo. Estábamos bien dentro de la tabla de Perú y disputábamos un torneo internacional, pero no nos pagaban. Pienso que es un tema dirigencial. Eso le afecta al jugador. Además, está la pérdida de puntos. Los entes reguladores tienen que ponerse un poco más duros para que los equipos cumplan con sus presupuestos.



¿Sueñas con volver?

Paso a paso. Mi idea es insertarme nuevamente al fútbol. No me gusta salir del fútbol por una lesión u otros motivos externos. Esperamos que el siguiente año sea positivo para mí. Lo de Universitario en algún momento se verá.



¿Qué te ha dejado el alejamiento que tuviste del fútbol?

Gracias a Dios por donde uno se desplaza siempre lo recuerdan. Te piden que regreses. Y se toman de buena onda ese tipo de palabras de los hinchas (de Universitario). Es más, hasta de otros equipos se acercan. Es bastante bonito.



¿Qué sucedió con tu faceta artística?

Salió de la nada con un grupo de amigos. Nos reunimos en un estudio y se dieron las cosas. Me gusta hacer cosas nuevas, aprender que es lo más importante. Como tenía amigos fuera del país que estaban en ese medio, hicimos el video.

¿La retomarás?

No se me pasa por la cabeza. De repente en algún momento. Hay materiales que uno los tiene guardados. Algún momento los sacaremos. Por ahora mi mente está enfocada en el fútbol.



