Mano Menezes llegó a Cusco: visitó a Cienciano y Cusco FC en su recorrido por la Liga 1

El técnico de la selección peruana, Mano Menezes, prosiguió este lunes con su agenda de visitas a los clubes de la Liga 1 y llegó a Cusco para conocer de cerca el trabajo que viene realizando Cienciano de cara al Torneo Clausura.

La jornada se desarrolló en el Complejo Deportivo de Anta, donde el estratega brasileño fue recibido por los directivos del conjunto imperial y por el comando técnico encabezado por el entrenador argentino Horacio Melgarejo.

Durante su permanencia en las instalaciones del club, Menezes observó parte de los entrenamientos y sostuvo una reunión con el cuerpo técnico de Cienciano, en la que intercambiaron conceptos relacionados con la preparación del equipo y el desarrollo de los futbolistas.

Este martes, el seleccionador nacional continuó con su agenda en la Ciudad Imperial y visitó las instalaciones de Cusco FC, donde también compartió una jornada de trabajo con los directivos y el comando técnico del conjunto dorado, reafirmando su interés por conocer de cerca la realidad de los clubes del campeonato peruano.

La visita forma parte del plan de trabajo que viene realizando el seleccionador nacional para acercarse a las distintas instituciones del fútbol peruano y conocer de primera mano la realidad de los jugadores que militan en el campeonato local.

En los últimos días, el entrenador también estuvo en Andahuaylas, donde visitó a Los Chankas, y posteriormente viajó a Piura para reunirse con el comando técnico de Atlético Grau, continuando así con su recorrido por el interior del país.

Antes de iniciar esta serie de viajes a provincias, Menezes había sostenido encuentros con los principales clubes de Lima, entre ellos Alianza Lima, Universitario de Deportes y Sporting Cristal, con quienes compartió jornadas de trabajo y diálogo.

Desde su llegada a la selección peruana, el estratega brasileño ha manifestado su intención de mantener un contacto permanente con los equipos de la Liga 1, con el objetivo de fortalecer el seguimiento de los futbolistas y consolidar una relación cercana con los clubes. Las visitas continuarán en las próximas semanas como parte de la planificación del comando técnico de la selección, que busca ampliar el universo de jugadores observados y conocer las metodologías de trabajo que se desarrollan en las diferentes instituciones del país.

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