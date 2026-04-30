Después del doloroso desempeño de la Selección Peruana Sub-17 en el último Sudamericano, muchos cuestionaron el trabajo que se viene haciendo desde la Federación Peruana de Fútbol en las divisiones menores. Sobretodo porque en los últimos días se dio a conocer que volvería la bolsa de minutos al torneo peruano, lo que podría plantearse como una solución para seguir nutriendo a la categoría juvenil. Por eso que quién salió a hablar sobre estos cambios y la planificación de los próximos torneos fue Manuel Barreto, jefe de la Unidad Técnica de Menores.

“Agustín el viernes anunció, no solo que en el 2027 tendremos menos extranjeros si no que habrá un menos obligatoriamente en campo. Tenemos una reunión el martes para definir detalles, en una mesa de trabajo donde conversaremos estos temas”

“Cristal no contrató al séptimo extranjero. Al final del torneo, con todas las estadísticas tendremos una valoración de todos los que compitieron en torneos internacionales. ”

“Si estaba planificado, al cuarto año que salgan más jóvenes. No te diré nombres, pero uno de ellos incluso ya fue vendido. Teníamos con nombre propio, a los jugadores que sí o sí tenían que sumar minutos en la profesional”

“Estoy convencido de que debe existir obligatoriamente la bolsa de minutos, y que no debe de existir molestias entre los más grandes. Obviamente, el que entre tiene que estar preparado, por eso que estamos lanzando los torneo juveniles, de diversas categorías”

“La Liga 3 la organiza la Liga de Fútbol Aficionado, no la organizamos nosotros pero sí damos sugerencias y recomendaciones de reglamento”

“La clave es poder mejorar el trabajo en regiones, y lo que hemos hecho nosotros es crear un instrumento de validación de requisitos, que tiene ciertos criterios que deben seguir, según estamentos FIFA, que tienen que cumplir para formar sus academias”

“Es un trabajo que no es de corto plazo, lleva tiempo. Pero en este tránsito, tenemos que equilibrar las competencias. Pero estoy absolutamente convencido de que si se continúa, porque yo he hecho el plan hasta el 2030, en ese lapso de tiempo varios chicos que jugarán en la SUb-20 puedan después llegar a la Selección Mayor. No es un trabajo de uno o dos años, pero si no se hace hoy no vamos a comenzar nunca”

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