La calma de la pretemporada en Cajamarca se vio interrumpida por una polémica que ha encendido las redes sociales, enfrentando a dos figuras experimentadas del balompié peruano. Marcio Valverde, fiel a su estilo directo y sin filtros, explotó contra Hernán Barcos luego de que el argentino confesara abiertamente su rol activo en el armado del plantel del recién ascendido. El actual mediocampista de Alianza Universidad señaló una dolorosa doble moral en el medio local, sugiriendo que si un jugador nacional hubiera gestionado los fichajes de sus amigos cercanos, la crítica pública habría sido despiadada y destructiva, calificando al fútbol peruano de excesivamente “generoso” con los extranjeros.

La controversia se originó cuando el ‘Pirata’, flamante jale de los cajamarquinos, reveló detalles inéditos de su doble función en la institución. Barcos admitió haber trabajado mano a mano con el técnico Carlos Silvestri para diseñar la plantilla del 2026, asumiendo responsabilidades propias de un gerente deportivo para convencer a futbolistas con los que compartió vestuario en el pasado.

Esta gestión derivó en la llegada masiva de elementos identificados con Alianza Lima, creando un bloque familiar para el delantero. Nombres como Ricardo Lagos, Pablo Míguez, Arley Rodríguez y Pablo Lavandeira aterrizaron en Cajamarca no solo por pedido del DT, sino por la gestión directa del atacante de 41 años, quien buscó rodearse de gente de su entera confianza para afrontar el torneo.

Lejos de ocultarlo, el argentino justificó estas contrataciones basándose en las necesidades específicas del equipo y la experiencia requerida. “No fue solo cuestión de convencerlos, sino que fueron seleccionados específicamente según las necesidades del club”, explicó Barcos.

Sin embargo, esta explicación no cayó nada bien a Marcio Valverde, quien utilizó su cuenta oficial de X para descargar su indignación. “Si lo hacía un peruano, lo hubieran matado. Qué generoso el fútbol peruano”, escribió el volante, resaltando el trato desigual que reciben los referentes foráneos en comparación con los nacionales.

La polémica escaló cuando un usuario sugirió que los jugadores peruanos no hacen esto para no caer en la famosa “argolla”, crítica habitual en el medio. Valverde no dudó en validar esta postura y disparó directamente: “Es lo mismo que ha hecho”, equiparando la gestión de Barcos con las viejas prácticas de amiguismo.

¿En qué equipo juega Marcio Valverde?

Vale recordar que Valverde se mantiene vigente defendiendo los colores de AUDH, por lo que sus palabras provienen de un colega directo en la competencia. Su crítica refleja un sentir compartido por un sector de futbolistas nacionales que se sienten desplazados o juzgados con una vara más severa en comparación a los que llegan de afuera.

En diciembre del año pasado, fue que el cuadro de Huánuco anunció el fichaje del futbolista que llevaba un tiempo en inactividad. Por lo que para este 2026, disputará la Liga 2, con el equipo que buscará volver al fútbol profesional tal como lo hizo en esta temporada.

