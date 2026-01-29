Después de varias semanas de incertidumbre y de larga espera, el 2026 ya tiene novedades para la Selección Peruana de Fútbol. Si bien, aún no se ha hecho oficial, una conferencia de prensa pactada para más tarde ha encendido las alarmas sobre la presentación del nuevo entrenador de la Bicolor. Sumado a ello, la información confirmada por varios periodistas, hizo que el nombre se diera a conocer de manera anticipada. Mano Menezes, fue finalmente el elegido para sumarse al nuevo proyecto que plantea la FPF para el sueño de ir al próximo mundial.

El reto que asume Menezes es mayúsculo, pues recibe un equipo golpeado anímicamente tras una de las peores campañas que se recuerden. El último proceso clasificatorio fue una pesadilla estadística para Perú, que culminó en un doloroso penúltimo lugar (9°) con apenas 12 puntos en 18 jornadas.

Los números rojos de 2 victorias, 6 empates y 10 derrotas no solo nos dejaron fuera del Mundial, sino que expusieron la urgencia de una reingeniería total. El elegido para esta reconstrucción no es un improvisado en este tipo de procesos, pues ya sabe lo que pesa el buzo de una selección pentacampeona.

CBF presenta a Mano Menezes como nuevo entrenador de Brasil

Menezes dirigió a Brasil entre 2010 y 2012, un ciclo donde acumuló 21 victorias en 33 partidos, curtiéndose en la presión de manejar vestuarios llenos de estrellas y egos, una cualidad que la dirección deportiva de la FPF ha valorado por encima de la proyección de otros candidatos.

Su currículum a nivel de clubes es el de un “resucitador” de gigantes, algo que encaja con la necesidad actual de la Blanquirroja. Su leyenda se forjó en Gremio, club al que tomó en el infierno de la Segunda División en 2005 para devolverlo a la gloria, manteniéndolo competitivo durante tres temporadas antes de dar el salto a otro coloso que necesitaba mano dura y resultados inmediatos.

Ese siguiente paso fue Corinthians, donde confirmó su estirpe ganadora al conquistar la Serie B y posteriormente la Copa de Brasil. Su capacidad para armar equipos sólidos de atrás hacia adelante le permitió levantar también trofeos con Cruzeiro, demostrando ser un especialista en torneos cortos y de eliminación directa, un formato donde Perú ha sufrido recientemente.

Mano Menezes ha tenido diferentes experiencias en el fútbol brasileño. (Foto: AFP)

Más experiencia en el exterior

La experiencia de Menezes no se limita a Sudamérica, pues también ha llevado su pizarra a mercados exóticos y competitivos. Su travesía incluyó el Shandong Luneng de la Superliga China y el Al Nassr de Arabia Saudita, vivencias que le han dado esa visión global necesaria para entender los nuevos tiempos del fútbol moderno.

En el plano más reciente, el estratega se mantuvo vigente dirigiendo en el Brasileirão a clubes de la talla de Internacional, Fluminense y una segunda etapa en Gremio hasta finales de 2025, donde incluso ha

La presentación oficial está pactada para esta tarde en un exclusivo hotel de San Isidro, búnker habitual de la selección. Allí, frente a las cámaras y los flashes, Mano Menezes dará sus primeras palabras como técnico de todos los peruanos, prometiendo trabajo y orden para que esos 12 puntos del pasado sean solo un mal recuerdo en el camino hacia el 2030.

