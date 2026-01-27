El tricampeonato de Universitario fue uno de los momentos más gratos para la institución en los últimos años. Seguir acumulando logros en el fútbol peruano es la premisa también para esta temporada, objetivo claro desde la plantilla. Uno de los referentes que continuará para este 2026 es Aldo Corzo, uno de los elementos claves en el esquema de Jorge Fossati y Fabián Bustos, pero ahora tomará un rol distinto con Javier Rabanal. Precisamente, el jugador de 36 años habló sobre esta situación y dio un balance de los que se vio en este último mes.

“Nos sentimos bien, el sábado el equipo se vio exigido por un equipo muy bueno, de jerarquía y el equipo estuvo a la altura. Nos sentimos bastante bien, se va consolidando el mismo sistema, con una idea distinta que la vamos agarrando de a pocos. Hay que tener paciencia pero siempre con la mejor predisposición y con un triunfo es más fácil. El equipo se va sintiendo mejor con el paso de los días. Lo más importante en la ‘U’ es ganar y el domingo tenemos un lindo inicio en casa y vamos a querer ganar”, dijo en conferencia de prensa.

En relación a su continuidad para este temporada, recordó desde el momento de su llegada y todos los momentos que vivió con la camiseta crema, sumado también a los jugadores que pasaron por distintas etapas tanto positivas como negativas.

Aldo Corzo. (Foto: Getty Images)

“Son diez años en el club del que uno es hincha, cualquiera estaría emocionado. Estamos acostumbrados a las emociones por lo que hemos conseguido pero a veces uno no dimensiona. Siento que va pasando tiempo y uno va agarrándole más cariño a un lugar donde soy feliz y donde he conseguido cosas importantes y yo valoro eso”, argumentó.

Corzo no fue esquivo con el caso de César Inga y el paso fallido a la Major League Soccer (MLS). El capitán crema reveló que charló con el polifuncional jugador para que mantenga el mismo nivel competitivo, teniendo la oportunidad de migrar en cualquier momento del año.

“Hablé con él un poco, es algo que a él le tiene que servir como experiencia. Le he dicho que tenga tranquilidad, que no se caiga, que lo tiene que tomar como una oportunidad para que siga jugando bien, para que siga creciendo y que se siga esforzando para que tenga otra oportunidad. Sé que va a estar bien porque es un buen chico, es una persona madura y sé que lo va a tomar para bien”, aseguró.

César Inga continuará en Universitario para esta temporada. (Foto: Facebook / Universitario)

Sobre Sekou Gassama, solo tuvo palabras de elogio: “Ha caído bien, habla bien el idioma, entiende todo, ha entrado bien a las bromas, al día a día. Se le ve una gran persona y se está poniendo a punto para lo que viene, estoy seguro que nos va a ayudar”.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de vencer por 3-0 a la Universidad de Chile, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a ADT, en el compromiso correspondiente a la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el domingo 1 de febrero desde las 6:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

