El Torneo Clausura 2025 será una dura tarea para Melgar porque buscará ganar el certamen y pelear el título nacional, tras un comienzo irregular de temporada donde también quedó fuera de la Copa Sudamericana. El primer refuerzo en llegar fue Jhonny Vidales, uno de los goleadores de la Liga 1; sin embargo, hay un tema pendiente en la interna que todavía no está resuelto: la continuidad de Marco Valencia, jefe de la Unidad Técnica de Menores de la institución.

“Estoy agradecido a la institución, a la gente, a la hinchada, he tratado de defender de la mejor manera al club. He conversado con el administrador, quedamos en volver a hablar para saber qué quiere Melgar de mí, estoy contento aquí, contento con la ciudad y por mí, me quedaría mucho tiempo en Melgar”, contó Valencia en el programa ‘Equipo de Primera".

El estratega señaló que todavía sigue teniendo un futuro incierto en el cuadro arequipeño y, aunque respeta el vínculo actual que tiene hasta fin de año, comenzaría a analizar otras propuestas de Liga 1, teniendo en cuenta que ya recibió sondeos para poder tomar un primer equipo.

“He conversado con Comerciantes Unidos, no he avanzado ello ya que respeto el contrato que tengo con Melgar, pero si hay posibilidades de quedarse aquí en el club lo haré. Me quiero quedar en Arequipa y si es en Melgar, mejor”, argumentó.

Marco Valencia. (Foto: Liga 1)

Marco Valencia es uno de los responsables del ascenso de las divisiones menores de Melgar en los últimos años. El también ex futbolista dirigió en la reserva de club a jugadores como Jefferson Cáceres (actualmente en Sheffield United), Kenji Cabrera (próximo a migrar a la MLS) y Matías Lazo, quien es uno de los titulares indiscutibles del primer equipo.

Además, Valencia dirigió al plantel principal en repetidas ocasiones por salidas de directores técnicos. En 2024 fue uno de los procesos más largos que tuvo con un total de 28 partidos, terminando la Liga 1 en tercer lugar y clasificando a la fase previa de Copa Libertadores en 2025.

¿Qué dijeron sobre Valencia desde la administración?

Ricardo Bettocchi administrador de Melgar, habló a finales del 2024 sobre la no continuidad de Marco Valencia como DT principal de la institución. Uno de los argumentos fue que buscaban priorizar el desarrollo de las divisiones menores y su perfil se adecuaba a la idea.

“Marco ve el fútbol como pocas personas lo ven. Segundo, la practicidad para tomar decisiones que son muy positivas. Pero hoy, hay cosas que se vienen como el crecimiento de una categoría en menores porque viene la sub 18. En Lima tienen la suerte de tener seis categorías compitiendo en Federación, mientras que en provincia solo tenemos tres (sub 13, sub 14 y sub 16), pero se viene la sub 18, encima de la Liga 3″, explicó en el programa ‘Mano a Mano’.

