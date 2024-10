En la semana, Marco Valencia se pronunció sobre la posibilidad de ver a Melgar en la final del Torneo de Reservas. El cuadro arequipeño venció a ADT en la ida en Tarma (2-1) y definirá su clasificación este fin de semana; sin embargo, la polémica se centró en la decisión de jugar la última instancia en la ciudad de Lima, algo que no cayó nada bien en el DT, teniendo en cuenta que la otra llave está conformada por Universitario y Alianza Lima. Este viernes (tras la victoria 2-0 ante Sport Boys por la Liga 1), reafirmó su postura y advirtió que están pensando en no presentarse, si logran el boleto al partido.

“Fue una opinión netamente personal. Mi postura sería jugar contra ADT y, si se da la posibilidad de jugar una final, no hacerlo, ya que no es justo que se juegue en Lima”, contó en conferencia de prensa. Cabe resaltar que el también ex futbolista fue DT del equipo de reserva a inicios de año y estuvo a cargo del área de menores en el club.

A su vez, agregó: “Si vamos a enfrentar a Alianza o Universitario, que no sea en el Iván Elías Moreno, sino en los estadios de uno de los dos, ya que tienen mejor terreno de juego. El club se pronunciará en los próximos días sobre este tema. Es un abuso de la FPF que no podemos aceptar”.

Noticia en desarrollo...









