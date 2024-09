Alianza Lima sufrió una dura derrota este miércoles en el estadio Campeones del 36, Sullana, y corre el riesgo de perder el primer lugar del Torneo Clausura 2024. Igualaba 0-0 con Atlético Grau y parecía que se repartían los puntos; sin embargo, sobre el final, el árbitro Joel Alarcón cobró un penal a favor del equipo ‘albo’ y el arquero Patricio Álvarez se encargó de anotar el único tanto del encuentro. Luego de la caída, el entrenador blanquiazul, Mariano Soso, no dudó en criticar el trabajo del arbitraje. Para el DT argentino, los jueces no estuvieron a la altura del partido.

La jugada polémica se dio a los 81 minutos de juego, cuando el VAR revisó una posible falta de Renzo Garcés en contra de Neri Bandiera en el área íntima. El árbitro principal cobró la pena máxima y la historia es conocida: Álvarez anotó, el duelo acabó 1-0 a favor del conjunto piurano y se decretó la primera derrota blanquiazul desde la llegada de Mariano Soso.

El estratega de 43 años expresó su molestia en la conferencia de prensa pospartido. “Acabamos con una deuda de producción. En el momento que hacíamos más méritos, llegó la sanción del penal. Estuvimos al frente de un árbitro con cierta tensión en el juego de principio a fin. Hay que estar a la altura del desenlace del torneo”, dijo a los medios de comunicación.

Otro miembro del plantel que se quejó del arbitraje fue el guardameta Ángelo Campos. “Si fue penal o no. No he visto la jugada. Me comentan y dicen que no. No sé cuál es la interpretación del árbitro para cobrar penal hasta ver la jugada. Atlético Grau tienen un gran equipo y vienen años juntos”, comentó a las cámaras de L1 MAX.

Finalmente, Carlos Zambrano envió un contundente mensaje en sus redes sociales. “Me ha tocado jugar en algunas de las ligas más competitivas del mundo. Nunca he sentido que los arbitrajes perjudiquen e influyan tanto en los resultados deportivos como en el Perú. El nivel del arbitraje es paupérrimo y el VAR es un asco porque lo manejan los mismos árbitros que tenemos”, apuntó.

Fue el sexto partido de Soso al mando de Alianza Lima. El equipo íntimo llegaba a Piura con tres triunfos consecutivos (Cienciano, Los Chankas y Carlos A. Mannucci) y también como líder del Clausura. Todavía está en el primer lugar con 23 puntos; pero, si Universitario (21 puntos) derrota esta noche a Sport Boys en el Monumental, los merengues serían los nuevos punteros del certamen.

¿Qué se le viene a Alianza Lima?

El próximo partido de Alianza Lima será ante Sport Boys en el estadio Miguel Grau del Callao, por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2024. Este compromiso está pactado para disputarse el sábado 21 de septiembre desde las 8:30 de la noche (hora peruana y colombiana) y se podrá ver a través de GOLPERU, canal que solo podrás encontrar en la parrilla de Movistar TV.

El equipo blanquiazul, que es dirigido por el argentino Mariano Soso, tiene el objetivo de ganar el Torneo Clausura para asegurar su clasificación a los play offs por el título nacional. Luego del duelo ante la ‘Misilera’, tendrá que enfrentar a Melgar (L), UTC de Cajamarca (V), Sport Huancayo (L), Deportivo Garcilaso (V) y Cusco FC (L). Le quedan solo dos salidas más en el certamen.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR