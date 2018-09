No se va. Mario Salas negó de manera tajante, la posibilidad de convertirse en el entrenador de Colo Colo de Chile. El DT de Sporting Cristal descartó las informaciones aparecidas en la prensa chilena, las mismas que lo ubicaban como el reemplazante de Héctor Tapia.

"Quiero ser tajante con esto, no especulemos. Yo no he tenido ningún acercamiento con la gente de Colo Colo y no es mi intención tenerlo”, dijo en entrenador celeste en conferencia de prensa en La Florida.

Mario Salas: así informó la prensa chilena



"En Colo Colo está trabajando un comando técnico con el que tengo mucha afinidad, se podría decir que soy amigo de ellos. Jamás estaría negociando con un equipo cuyo comando técnico está en vigencia, jamás lo haría", afirmó.

El entrenador de Sporting Cristal dijo que quiere ser coherente con el mensaje a sus jugadores y que está focalizado solamente en real Garcilaso Garcilaso (su rival de este jueves). "Esos son solo rumores y no hay una mínima base de verdad en lo que se está diciendo", dijo.

"Esto es como una bola de nieve y yo soy tajante. No he tenido ningún contacto con la gente de Colo Colo ni cualquier otro club y no pretendo tenerlo hasta que las condiciones contractuales lo ameriten", afirmó.

