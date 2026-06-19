Universitario de Deportes cada vez intensifica más sus entrenamientos para que el plantel principal llegue a tope físicamente para el arranque del Torneo Clausura. Todos son conscientes de que deben mejorar muchos aspectos si quieren llevarse el segundo certamen de la temporada, algo que les permitiría meterse en la pelea por el título de la Liga 1 y estar cada vez más cerca del tetracampeonato.

Sin embargo, es inevitable que día a día se siga hablando sobre los fichajes que llegarán para reforzar al equipo, entendiendo que Héctor Cúper necesita urgentemente recomponer su plantilla para así adaptarla a sus requerimientos, además de las bajas confirmadas como los préstamos de Paolo Reyna y Hugo Ancajima, el retiro de Martín Pérez o las salidas de los extranjeros como Sekou Gassama y Miguel Silveira. Los hinchas cremas están a la expectativa por tener nuevos jugadores.

Así pues, en medio de todo esto, se sigue escribiendo la novela entre Universitario y Matheus Uribe, experimentado volante colombiano que actualmente milita en Atlético Nacional de Colombia, donde tiene contrato hasta finales del 2026. Conforme han ido pasando los días, esto paso de ser un rumor a convertirse en un negociación directa con el entorno del mediocampista.

Matheus Uribe tiene contrato con Atlético Nacional hasta finales del 2026. (Foto: Getty Images)

De esta manera, según informaron en el programa Demarcados, Uribe ya llegó a un acuerdo con la ‘U’ desde el aspecto económico, algo que a inicios de semana era una de las principales preocupaciones entre los involucrados en las tratativas. Con eso destrabado, hay otro punto positivo en todo esto: el ‘cafetero’ tendría todas las facilidades por parte de Atlético Nacional para desvincularse y no tener inconvenientes en firmar por los de Ate.

Si todo eso está resuelto, ¿por qué no se concreta su incorporación para el Torneo Clausura? En el citado programa precisaron que ahora todo está en manos del propio Matheus Uribe, quien tendrá que tomar una decisión lo más pronto posible para que así se defina su llegada a Universitario. Señalaron que desde el club merengue le dieron una fecha límite: este viernes 19 de junio.

En Universitario esperarán hasta la fecha pactada; si finalmente el volante no acepta el ofrecimiento de mudarse al fútbol peruano, el área deportiva y la administración tienen otros nombres sobre la mesa. Uno de ellos es el argentino Esteban Rolón, exjugador de Boca Juniors y que por estos días milita en Aldosivi. Veremos qué ocurre en las próximas horas, pues hasta la fecha, la ‘U’ solo ha anunciado el fichaje de Jordan Guivin y tienen acuerdos cerrados con Gianluca Lapadula y Adrián Quiroz.

Matheus Uribe ha disputados 23 partidos con Atlético Nacional a lo largo de la temporada 2026. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de su última derrota por 2-0 ante Pirata FC, Universitario volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Atlético Grau, en el compromiso correspondiente a la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa de la Liga 2026. Este encuentro está programado para el viernes 26 de junio desde las 6:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de Bicolor+, canal oficial de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), disponible en su versión digital en su página web y también de manera gratuita en su canal de YouTube. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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