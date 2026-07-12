Universitario de Deportes dejó buenas sensaciones tras imponerse por 2-0 a Millonarios en un amistoso internacional disputado como parte de su preparación para el Torneo Clausura. El conjunto crema mostró una nueva propuesta táctica bajo el mando de Héctor Cúper y encontró el triunfo gracias al doblete de José Rivera, una de las figuras del compromiso.

Uno de los futbolistas que analizó el rendimiento del equipo fue Matías Di Benedetto, quien destacó el valor del resultado luego de varias semanas de intenso trabajo físico. El defensor aseguró que el grupo necesitaba una actuación como esta para ganar confianza de cara al inicio del campeonato.

“La verdad es que es muy importante el triunfo porque hemos tenido semanas muy duras en cuanto a lo físico. Hoy se vio también una nueva formación y una nueva idea que el profe busca implementar”, expresó el zaguero en declaraciones brindadas en la zona mixta tras el encuentro.

Di Benedetto también remarcó que este amistoso representó la primera oportunidad para poner en práctica el sistema que pretende instalar Héctor Cúper. El central consideró que el equipo respondió de buena manera y que el rendimiento fue un paso importante en el proceso de adaptación.

“Para nosotros fue muy importante el partido de hoy para llevarlo a cabo, considerando que era nuestra primera práctica oficial bajo este sistema. Así que nada, la verdad es que estamos muy contentos con el resultado y deseamos empezar el torneo de la mejor manera”, añadió el defensor crema.

El argentino nacionalizado peruano también fue consultado por el reencuentro con Rodrigo Ureña, quien ahora defiende la camiseta de Millonarios. Di Benedetto aprovechó la ocasión para reconocer el aporte que dejó el mediocampista chileno durante su etapa en Universitario.

“La verdad es que él dejó una huella muy importante acá y tengo la mejor relación con Rodri”, comentó el defensor, dejando en claro el respeto y la amistad que mantiene con su excompañero tras compartir vestuario en el cuadro estudiantil.

Otro de los temas abordados fue la decisión de Héctor Cúper de utilizar una línea de cuatro defensores, dejando de lado el esquema con tres zagueros que Universitario empleó durante las últimas temporadas. El cambio fue una de las principales novedades del amistoso.

Di Benedetto explicó que el cuerpo técnico les transmitió tranquilidad durante la adaptación al nuevo sistema. Si bien reconoció que algunos movimientos requieren volver a automatizarse, afirmó que el equipo ha trabajado intensamente para asimilar la propuesta.

“La verdad es que muy bien. El mismo profe siempre nos dice que nosotros toda la vida, desde chicos, hemos jugado en línea de cuatro, salvo los últimos años. Lógicamente se pierde un poco la costumbre y los movimientos habituales, pero la verdad es que lo hemos trabajado bastante bien y creo que hoy ha salido muy bien”, concluyó el defensor, satisfecho por la respuesta del equipo en el triunfo por 2-0 sobre Millonarios, con un doblete de José Rivera que ilusiona a los cremas de cara al Torneo Clausura.

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