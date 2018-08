Mauricio Affonso: "Hohberg me impresionó desde el primer entrenamiento"

Entre goles y asistencias, Mauricio Affonso y Alejandro Hohberg se robaron el show en la última victoria de Alianza Lima por 3-1 ante la Universidad San Martín. El '9' uruguayo pudo anotar su primer gol en su primer partido como titular y paso con nota aprobatoria el examen.

"El delantero vive del gol y eso es lo que te da más confianza para seguir. No sé si jugué 10 puntos (como dijo Bengoechea). El equipo jugó bien a pesar de los errores, no sé si fue así, yo pienso que aporté mi granito para quedarnos con el triunfo", comentó para Gol Perú.



► "Tenemos un '9' con fútbol": así reaccionaron las redes tras el gran partido de Affonso

Además, le tiró flores a Alejandro Hohberg. "No lo conocía, pero desde el primer entrenamiento de Alianza Lima que lo vi me impresionó". Y aseguró que tiene como ejemplo al sueco Zlatan Ibrahimović: "Siempre me gustó por movimientos a la hora de definir y trato de ver las cosas buenas que tiene".



Sobre lo que le ha pedido el técnico Pablo Bengoechea, comentó: "Desde que llegué habíamos hablado de la idea de lo que necesita de mí y por allí más necesitaba presencia en el área rival y eso va a depender del fútbol en equipo. Al equipo lo veo bien y si yo aporto esa presencia creo que podemos sacar diferencia y ayer se vio un poco de eso".



Mauricio Affonso aseguró que espera el clásico de Alianza Lima ante Universitario con ilusión, sin embargo, primer se enfoca en el choque ante UTC a mitad de semana. "Me han hablado del clásico. Jugarlo es algo muy hermoso para el jugador y la gente, pero ahora estamos pensando en el partido del miércoles".