El mercado de pases suele traer movimientos que sorprenden, especialmente cuando se trata de futbolistas que lograron destacar en la Liga 1. En ADT de Tarma, mientras el equipo afina detalles para su debut en la temporada 2026, una noticia empezó a tomar fuerza en las últimas horas. Uno de sus hombres más importantes en ofensiva no continuaría en el proyecto. Su rendimiento sostenido, sumado a la regularidad mostrada en el último campeonato, lo puso en el radar de clubes del exterior. Finalmente, la posibilidad de dar un salto internacional terminó inclinando la balanza para Mauro Da Luz.

ADT confirmó que Mauro Da Luz no seguirá formando parte del plantel tras completarse la transferencia de su pase a Aldosivi, club que milita en la Primera División de Argentina. El delantero uruguayo, de 31 años, cerró así su etapa en el fútbol peruano para afrontar un nuevo desafío en una liga más exigente.

Desde la institución tarmeña explicaron que el jugador tenía contrato vigente hasta el 2026, luego de que el club adquiriera su ficha de manera definitiva. Sin embargo, en los últimos días llegó una propuesta formal desde Argentina que fue evaluada por la directiva y aceptada al considerar que beneficiaba tanto al futbolista como a la institución.

El camino de Mauro Da Luz en el fútbol peruano comenzó en el 2023, cuando arribó a Cusco FC en calidad de préstamo desde 9 de Octubre de Ecuador. Posteriormente, continuó su recorrido en Atlético Grau, donde mantuvo un nivel competitivo que terminó llamando la atención de ADT, club que decidió apostar por él y comprar su pase.

Mauro Da Luz deja ADT y va a Aldosivi | Foto: ADT

Durante su estadía en el país, el extremo uruguayo logró consolidarse como un jugador importante en cada equipo que defendió. En total, disputó 85 partidos oficiales entre Liga 1 y Copa Sudamericana, registrando 22 goles y 6 asistencias, números que reflejan su impacto en el frente ofensivo.

En la última temporada con ADT, Da Luz fue una de las piezas más utilizadas en el ataque, aportando desequilibrio por las bandas y siendo una alternativa constante para generar peligro. Ese rendimiento no pasó desapercibido y terminó despertando el interés de Aldosivi, que buscaba reforzar su plantel de cara al 2026.

En el conjunto argentino, el delantero uruguayo será dirigido por Guillermo Farré, entrenador que conoce bien el fútbol peruano tras su paso por Sporting Cristal. Este reencuentro con un técnico familiarizado con la Liga 1 podría facilitar su adaptación en el ‘Tiburón’.

La salida de Da Luz representa la tercera baja confirmada en ADT para la próxima temporada, luego de las transferencias de Gu-Rum Choi a Cusco FC y D’Alessandro Montenegro a Alianza Lima. El club de Tarma continúa ajustando su plantel mientras se prepara para afrontar un nuevo año en la máxima categoría.

Ahora, Mauro Da Luz se alista para asumir uno de los retos más importantes de su carrera profesional. Tras dejar huella en el fútbol peruano, el atacante buscará consolidarse en Argentina y demostrar que su crecimiento en la Liga 1 fue el impulso necesario para dar el siguiente paso.

