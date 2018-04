Mejía tras marcar su primer gol con Cristal: “No he mostrado todo mi fútbol”

Se siente en deuda con el hincha de Sporting Cristal , porque todavía no materializa su hambre de gloria en acciones trascendentes. Yulián Mejía se ha convertido en una pieza de recambio, pero él quiere ser titular. Por eso aprovecha cada minuto para convencer a Mario Salas. Y, este domingo, marcó su primer tanto. Fue un golazo de tiro libre.

“Hace mucho esperé este gol. Ya van doce o catorce fechas. Y, para mí, cada partido es una oportunidad. Cuando no juego, me pongo muy triste”, dijo Mejía a Gol Perú.

Luego de marcar el quinto tanto de Sporting Cristal ante Ayacucho, Mejía hizo un balance de lo que va su estancia en el Rímac, lugar al que llegó luego de su paso por Atlético Bucaramanga.

Sporting Cristal goleó 5-0 a Ayacucho FC por la fecha 12 del Torneo de Verano [VIDEO]

“La gloria la va a reparar Dios. Han sido días difíciles, donde no he mostrado todo mi fútbol. Pero esto es así. Me entreno para superarme, para tratar de mantener a la par con mis compañeros. Esperamos aportarle más al equipo y seguir por ese camino”, agregó.

Por otro lado, el ‘10’ de Sporting Cristal aseguró que el cuadro celeste goza de “jugadores de calidad”, como Emanuel Herrera, quien marcó su sexto doblete en apenas 14 partidos disputados en lo que va del año.

