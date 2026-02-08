FBC Melgar consiguió un valioso triunfo como visitante al vencer 2-1 a Sporting Cristal en el estadio Alberto Gallardo, pero los festejos en Arequipa vienen acompañados de un mensaje firme: mientras no se concrete el pago por los derechos de transmisión, los jugadores no brindarán declaraciones a la prensa.
El administrador del club, Ricardo Betocchi, fue claro al retirarse del escenario tras el partido: “Los jugadores no van a declarar mientras no haya pago. Mientras no nos paguen, no van a declarar. Hay conflicto de intereses. El mérito es de los jugadores y del cuerpo técnico, no mío”.
La medida apunta directamente a la empresa 1190, responsable de los derechos televisivos de la Liga 1. No se trata solo de un incumplimiento contractual, sino de una tensión creciente entre los clubes y el actual esquema de transmisión del fútbol peruano.
Depor conversó con un representante de Melgar, quien explicó: “El contrato es entre la FPF y 1190, no con nosotros. La firma de las obligaciones la ven entre ellos, y nosotros vamos a estar informados sobre nuestra deuda. Están planteando cronogramas de largo plazo de meses y eso lo ve la FPF con ellos. Nosotros ya hemos manifestado nuestra posición. Tenemos todos los sobrecostos financieros mientras nos paguen”.
La postura de Melgar abre nuevamente el debate sobre la sostenibilidad del modelo de derechos de televisión en el fútbol peruano y la relación entre clubes, jugadores y empresas que explotan comercialmente el torneo. Mientras tanto, el mensaje desde Arequipa es claro: sin pagos, no habrá declaraciones, incluso tras un triunfo logrado en la capital.
