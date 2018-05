El hecho de no haber podido llegar con Melgar a la final del Torneo de Verano, dejó en Enrique Meza un gran sabor amargo entre los labios. El 'Dominó' solo perdió una vez en las catorce fechas, lo que hace suponer que las cosas no se hicieran mal, pero tampoco salieron bien según el mexicano.



Por eso, el ex DT se animó a conversar a solas con Depor y nos contó las razones que le llevaron a dar un paso al costado con la mica rojinegra, además de la relación que formó con algunos de sus jugadores.



- ¿Cómo se va de Melgar?



Contento y feliz con lo que hice, pero con la espina clavada de no haber conseguido un título para el club, para la hinchada, en sí, para la gente de Arequipa.



- ¿La dirigencia lo obligó a rescindir o usted renunció?

A mí nadie me echó del club. Yo renuncié por decisión propia. Fueron muchos motivos los que determinaron mi salida. Cuando uno ya no disfruta en un lugar, tienes que cambiar. Yo soy un tipo que disfruta mucho su trabajo y en Melgar ya no lo estaba haciendo. Se dio un desgaste en el camino.



- Entonces...

No me voy por ninguna presión, ni de prensa ni de hinchada ni nada, eso no fue ningún factor. Sinceramente la eliminación de la Copa (Libertadores) es el golpe más duro de mi carrera porque había muchas ilusiones de todos lados y terminó siendo una gran decepción.



- ¿Le molestó que se diga que Juan Reynoso le armaba el equipo?

Me parece una tontería que se haya especulado que Juan (Reynoso) me hacía el equipo desde México. Es cierto que él siempre tiene injerencia dentro de Melgar por la amistad con Jader (Rizqallah, el dueño) y conmigo. Pero nada más, eso siempre me pareció una falta de respeto tanto para Juan (Reynoso) como para mí. Nunca hubo nadie quien me armara el equipo.



- ¿Se va sastisfecho?

Por un par de empates se piensa que nuestro trabajo fue una porquería y no es así. Los números son fríos y dictan que dejamos cosas buenas. Solo nos faltó el campeonato. El año pasado terminamos peleando hasta el final y este año, pese a todo, estuvimos cerca de volver a jugar otra final.



- ¿Cuándo decidió renunciar?

La decisión ya se la había comunicado semanas antes a Jader (Rizqallah, el dueño) y algunos jugadores. Ya estaba decidido.





- ¿Es cierto que discutió con algunos jugadores?

Sí hubo intercambio de opiniones y palabras con algunos jugadores, pero descarto que hubo una mala relación.



- ¿Con Diego Penny?

Tuvimos diferencias futbolísticas al principio y luego las superamos. Terminamos muy bien. Con John (Narváez) y Bernardo (Cuesta) se tejieron historias increíbles, nunca siquiera tuvimos alguna discusión.



- ¿Con Ysrael Zúñiga?

No tuve mucha comunicación, pues se la pasó más lesionado que jugando. Tuvimos un intercambio de opiniones, pero nunca terminó en una pelea.

