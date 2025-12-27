Juan Reynoso ha comenzado a mover sus fichas en el mercado internacional con un fichaje que promete sacudir la estructura defensiva de FBC Melgar. El estratega nacional, aprovechando su estrecho vínculo con el fútbol mexicano, ha puesto la mira en un joven zaguero con pasado en Europa y proceso de selección absoluta que llegaría para imponer condiciones en la Ciudad Blanca. Esta apuesta personal del “Cabezón” no solo busca jerarquizar la última línea arequipeña, sino que representa un golpe de autoridad en la Liga 1 al traer a un perfil de jugador que rara vez aterriza en el torneo peruano a tan corta edad.

El nombre que ha tomado fuerza en las últimas horas es el de Jesús Alcántar. El defensor central, actualmente en las filas del Necaxa, estaría muy cerca de dejar el equipo ‘campeonísimo’ para sumarse al proyecto del “Cabezón”, como pedido explícito del entrenador peruano.

“Jesús Alcántar estaría por convertirse en la quinta baja de Necaxa. Su destino sería Arequipa, Perú con el equipo FBC Melgar”, se filtró a través de la red social X, en un medio partidario de dicho club mexicano. De hecho, Reynoso conoce muy bien dicho mercado, al haber sido incluso campeón en esas tierras.

Alcántar es un zaguero de 22 años que destaca por una imponente presencia física y una estatura superior al promedio. Su despliegue y biotipo hicieron que en tierras aztecas lo apodaran el ‘Pogba mexicano’, un apelativo que resalta su capacidad para ganar duelos individuales y su buen manejo de los perfiles defensivos bajo presión.

Su trayectoria, a pesar de su corta edad, es envidiable. Tras destacar en las categorías inferiores de México, Alcántar logró debutar en la Selección Mayor con apenas 20 años. Ese potencial despertó el interés del Sporting de Lisboa, club que lo fichó en 2022 para integrarlo a su filial, permitiéndole vivir una enriquecedora experiencia europea antes de volver a su país.

El propio jugador recordó con emoción lo que significó aquel salto al fútbol de Portugal cuando apenas tenía 18 años. “Estoy orgulloso de venir y jugar para Portugal y Sporting CP. Sé que es un club con mucha historia y en el que jugó Cristiano Ronaldo. Para mí es el mejor jugador del mundo y, por eso, también me enorgullece vestir la camiseta que usó”, declaró en su momento.

En aquella entrevista, Alcántar no pudo ocultar el impacto emocional de su primer traspaso internacional. “Lloré cuando me enteré del interés del Sporting. Soy mexicano y para nosotros jugar en Europa es un sueño”, confesó el zaguero, quien ahora ve en el fútbol peruano y en la mano de Juan Reynoso la oportunidad ideal para relanzar su carrera.

Para Reynoso, el fichaje de Alcántar no es una apuesta al azar. El técnico conoce a la perfección el mercado mexicano y sabe que el central puede adaptarse rápidamente a la exigencia física de la altura arequipeña. Su llegada se sumaría a una lista de refuerzos que buscan transformar a Melgar en un equipo inexpugnable para la Copa Sudamericana.

Finalmente, la operación se encontraría en su fase de cierre administrativo tras el visto bueno del Necaxa. Si se concreta su llegada al Misti, Jesús Alcántar se convertiría en uno de los fichajes extranjeros más llamativos de la temporada 2026, aportando esa cuota de jerarquía y roce internacional que el “Dominó” requiere para volver a pelear el título nacional.

