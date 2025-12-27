La inminente partida de Rodrigo Ureña hacia el fútbol colombiano ha entrado en una zona de turbulencia administrativa que impide el esperado anuncio oficial en el Estadio El Campín. Aunque Millonarios ya cerró un acuerdo por 250 mil dólares con Universitario de Deportes, la operación se ha estancado debido a una discrepancia financiera interna entre el club peruano y el mediocampista chileno. En un mercado de pases donde los tiempos apremian, el “Pitbull” se encuentra en un limbo que retrasa el inicio de la pretemporada para Ureña.

Millonarios se mueve en serio para reconstruir su plantilla de cara a la próxima temporada y todo parecía ir por buen rumbo. Según trascendió, todo está acordado y firmado entre el club colombiano y Universitario de Deportes para que Rodrigo Ureña se vista de azul, en una operación que se habría cerrado por un monto de 250 mil dólares.

El mediocampista de 32 años es un viejo conocido del fútbol profesional colombiano, donde ya dejó una imagen impecable vistiendo las camisetas del América de Cali y Deportes Tolima. Su regreso es visto como una prioridad para el técnico Alberto Gamero, quien busca un pivote con jerarquía para equilibrar el mediocampo.

Rodrigo Ureña jugó en Deportes Tolima antes de llegar a Universitario de Deportes. (Foto: Agencias)

Sin embargo, el periodista Willmer Robles reveló el verdadero motivo de la demora que tiene en vilo a los hinchas. “El club ya tiene todo acordado y formalizado en lo económico... y solo espera el OK de la ‘U’ para anunciar la contratación. Sin embargo, lo que viene trabando la operación es que Universitario de Deportes le comunicó al volante chileno que no está dispuesta a pagarle lo que le corresponde según el contrato firmado en 2023”, informó.

Esta postura de la dirigencia crema ha generado un nudo crítico en la negociación. Universitario sostiene que la salida debe concretarse bajo condiciones donde el club no asuma ciertos pagos pendientes, una situación que colisiona directamente con lo pactado en la última renovación del “Pitbull” hace dos temporadas.

En tienda ‘crema’, Ureña se consolidó como una pieza irremplazable en este 2025, disputando 30 partidos oficiales y sumando 2.269 minutos en la última campaña. Su jerarquía en la marca y su salida limpia son las credenciales que Millonarios espera aprovechar una vez que se destrabe este conflicto administrativo.

Rodrigo Ureña. (Foto: Universitario)

El acuerdo final contempla que el volante chileno firmará un contrato extenso con el club de Bogotá, inicialmente hasta 2028. No obstante, esta vía libre solo se activará cuando Universitario y el jugador logren ponerse de acuerdo en la liquidación de los haberes que hoy los mantienen distanciados.

Finalmente, las próximas horas serán claves para determinar si la administración de Universitario cede en su postura o si el jugador deberá tomar una decisión drástica sobre su patrimonio. Mientras tanto, en Colombia la documentación sigue lista y firmada, a la espera de un correo desde Lima que confirme que el obstáculo económico ha sido finalmente superado.

