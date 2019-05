¡No los 'Dominó'! Desde la salida de Reynoso, Melgar no encontró al entrenador adecuado

Todo empezó hace seis años. Después de un 2013 complicado en el que quedaron decimosegundos con 50 puntos en 44 fechas, Arequipa volvía a soñar. La inyección de dinero propiciada por Jader Rizqallah a fines de esa temporada iba a levantar al equipo para lo que venía. El primer objetivo sería conseguir a un entrenador que estuviese a la altura ¿El elegido? Juan Máximo Reynoso.

De la mano del ‘Cabezón’ empezaría un proyecto deportivo de mucho éxito. Antes que los títulos, la identidad futbolística tendría que interiorizarse en el cuadro ‘rojinegro’. A través de un juego donde priorizaba el arco en cero y las buenas transiciones defensa-ataque, Melgar competía contra quien se le ponga en frente. El camino era correcto.

Cuesta le dio el título a Melgar en el 2015 contra Sporting Cristal (USI)

Primeros en el acumulado en el primer año, campeones nacionales en el segundo, subcampeones en el tercero y clasificados a la fase previa de la Copa Libertadores en el cuarto. El proyecto Reynoso era un éxito y parecía no tener fecha de caducidad; sin embargo, una propuesta de México debilitó el imperio arequipeño. A fines del 2017, el entrenador más importante de la historia ‘Dominó’ viajaba al Puebla y en Melgar debían seguir su legado.

Años complicados

Aunque el proyecto deportivo parecía irrompible en la ‘Ciudad Blanca’, la confianza en los siguientes nombres que se sentaron en el banquillo no estaba asegurada. El ‘Cabezón’ había dejado la valla muy alta y los nombres que le siguieron no cumplían con creces en las distintas facetas que debe tener un entrenador: lo táctico y la gestión de la plantilla.

Por eso, en un año y medio ya pasaron tres nombres por el banquillo arequipeño, sin pena ni gloria. El primero fue Enrique Meza, quien después de terminar el 2017 asegurando la clasificación a la fase previa de la Libertadores, no pudo dar el siguiente paso en el 2018: quedó eliminado ante Santiago Wanderers y no pudo superar a Sport Huancayo en el grupo B del Torneo de Verano. La decisión estaba tomada, ya no daba para más.

Santiago Wanderers eliminó a Melgar en la Libertadores del año pasado. (Photosports / YouTube)

Los casi diez meses como entrenador parecieron desgastar a la plantilla. Discusiones con líderes como Diego Penny o Ysrael Zúñiga le quitaron el peso en el vestuario y ya no había marcha atrás. Era hora de que un nuevo personaje tome la posta. Esta vez sería el colombiano Hernán Torres, quien llegaba con la intención de repetir lo logrado por Reynoso: ser campeón nacional. Y aunque el dominio de Sporting Cristal era sobrevaliente, él se quedó a solo un paso.

Tras ser el líder, desde el banquillo, del equipo en el Apertura y Clausura (que lo campeonó), Torres parecía más cerca que nunca. Aunque los problemas con la plantilla seguían siendo una tendencia –se dice que el ‘Cachete’ se retiró antes de tiempo por ello- el título nacional ya estaba a solo cuatro partidos, hasta que la bomba explotó.

Alianza Lima le empató 3-3 a Melgar luego de ir perdiendo 3-0. (Fernando Sangama / GolPerú)

La semifinal era ante Alianza Lima y el equipo empezó de maravilla. 3-0 y todo encaminado; sin embargo, los ‘blanquiazules’ se lo terminaron empatando en Matute con un final algo caliente. El profesor terminó insultado a Aldair Fuente –hermano de Jean Pierre, jugador del ‘Dominó’- y el vestuario se rompió. En Arequipa perdieron el pase a la final y la historia colombiana llegó a su fin.

Triste final…

El 2019 daba pie a un nuevo comienzo en Arequipa. Había que elegir al responsable de un nuevo proyecto deportivo, después dos fallidos el año pasado. Antes del 01 de enero ya había nombre: Jorge Pautasso, el exasistente del ‘Tata’ Martino en el FC Barcelona y selección argentina, entre otros. Su CV le daba ilusión a la gente y su trabajo, cuando llegó a la tierra del Misti, también.

Dos rondas en Copa Libertadores y un tercer puesto en la fase de grupos que le daba el pase a la Sudamericana confirmaban el buen camino que tomaba. La Liga 1 parecía no ser prioridad por los torneos internacionales, pero estar cerca de los primeros puestos era prioridad. Los objetivos parecían cumplirse, hasta que llegó la tarde en Quito.

La Católica de Ecuador humilló a Melgar en QUito. (Foto: Agencias) La Católica de Ecuador humilló a Melgar en QUito. (Foto: Agencias)

Una goleada 6-0 sacó a relucir todos los problemas. Horas después, el profesor presentaba su renuncia irrevocable. “El responsable fui yo”, dijo llegando al aeropuerto Jorge Chávez. No había vuelta atrás. Un mal partido acabó con la primera prueba del argentino como entrenador principal. Quizás, el temperamento que lo hizo pisar el palito más de una vez con expulsiones tontas terminó sacando lo peor de él.

Ahora, Melgar deberá empezar de cero nuevamente. Roberto Mosquera y Pedro Troglio parecen ser las opciones para tomar el nuevo buzo de entrenador. Después de tres elecciones fallidas, en la ‘Ciudad Blanca’ tienen que pensarlo bien: necesitan a un entrenador completo, que decida bien en la cancha y que piense mejor fuera de ella.

